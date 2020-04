Neben produzierenden Unternehmen, die zunehmend auf Kurzarbeit umstellen, und Einzelhändlern sind auch Dienstleister von der aktuellen Krise betroffen. Bildungseinrichtungen wie das Institut Matura haben geschlossen.

Kurse für private Kursteilnehmer sowie Unternehmen ausgesetzt

Ein wichtiger Teil des Angebots sind Englischkurse für Senioren. Da ältere Menschen besonders gefährdet sind, wurden diese Kurse bereits vor der vollständigen Schließung ausgesetzt. Noch bevor die Verordnung der Landesregierung in Kraft trat, wurden auch alle Kurse in Unternehmen in der Region abgesagt. Die Kunden hätten mit Verständnis reagiert.

Ein harter Schnitt

Für das Institut Matura war dies ein harter Schnitt. Mit sofortiger Wirkung wurde die Geschäftsstelle in Tuttlingen geschlossen, alle fünf festen Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit, Honorarkräfte verloren ihr Einkommen, doch die Leiter der Sprachschule waren nun erst recht gefordert: Kurzarbeit anmelden, Informationen einholen, Anträge ausfüllen, Kunden und Mitarbeiter informieren.

Sprachschüler bekommen weiterhin Lernmaterial

Wie geht man mit der Krise um? Zum einen wird kurzfristig versucht, die Mitarbeiter und Kunden zeitnah über den Stand der Planungen zu informieren. Darüber hinaus versorgen die Lehrkräfte ihre Schüler trotz Kurzarbeit mit Podcasts, Arbeitsblättern und Links zu Selbstlernmaterialien. Zum anderen stellt sich die Frage nach Online-Angeboten, die derzeit stark beworben und getestet werden.

Online-Pilotprojekt gestartet

Das Institut Matura will auch künftig auf Präsenzkurse setzen. Zugleich arbeitet man an Lösungen für den Fall, dass sich die Krise länger hinzieht. So läuft derzeit ein Online-Pilotprojekt. Beim Institut Matura geht man aber davon aus, dass sich die Auftragslage frühestens im Herbst wieder normalisieren wird.