von Anita Reichart

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt man beim Fußballclub Wolterdingen bezüglich der 100-Jahr-Feier. So soll im Jahr 2021 das Jubiläum des Vereins begangen werden, wenn die Corona-Krise überstanden ist.

Arbeit läuft per Videokonferenz

Die Pandemie hat das Vereinsleben in großem Stil lahmgelegt. So auch beim Wolterdinger Fußballclub. Aber hinter den Kulissen wird per Videokonferenz weiter gearbeitet, denn es steht trotz allen Hindernissen ein Großprojekt an, dem das Virus nichts anhaben kann.

Die Vorstandschaft des FCW mit dem Vorsitzenden Markus Langenbacher an der Spitze muss sich allerdings dem Corona-Virus bezüglich der Feierlichkeiten für das Jahr 2020 geschlagen geben, ist von den Verantwortlichen zu hören.

Zu viele Ungewissheiten

Angesichts der bestehenden Unsicherheit und der nur schrittweisen Anpassung des öffentlichen Lebens an eine „vielleicht neue Normalität“, wie Schriftführerin Susanne Engesser meint, sehe man sich nicht in der Lage, diesem unsichtbaren Gegner Paroli zu bieten. Ebenso aufgrund der Ungewissheit, wann die herbeigesehnte Rückkehr zum Spielbetrieb gestattet sein wird.

Die größte Herausforderung in der Vereinsgeschichte des Fußballclubs war die Verlegung der Sportstätten wegen des Bau des Hochwasserrückhaltebeckens. Auch das damalige Clubhaus (Bild) musste weichen. | Bild: Anita Reichart

Vorfreude auf das Fest „100 + 1 Jahre FCW“

„Wir haben unser Festwochenende in sehr vielen Sitzungen und Besprechungen durchgeplant, und ein sehr attraktives Programm auf die Beine gestellt. Jetzt wurden wir von einem Gegner ausgekontert, auf den niemand vorbereitet war. Wir haben keine Möglichkeit, wie sonst mit der Einwechslung von neuen Kräften darauf zu reagieren“, blickt der Vorsitzende zwar mit ein wenig Enttäuschung, aber doch auch mit Vorfreude auf das Fest „100 + 1 Jahre FCW“ im Juli 2021 entgegen.

Als neue Termine wurden festgelegt: Das Festbankett ist für Samstag, 27. März 2021, in der Mehrzweckhalle Wolterdingen geplant. Das Festwochenende soll vom 3. bis 5. Juli 2021 auf dem Sportgelände stattfinden.

Neuer Kunstrasenplatz

Doch es gibt aktuell trotzdem etwas, worauf sich der Fußballclub sehr freut: Die Umwandlung des Hartplatzes in den lang ersehnten Kunstrasenplatz, startet. Baubeginn ist am Montag, 4. Mai. Die Arbeiten, deren Kosten mit etwa 260 000 Euro veranschlagt sind, wurden vergeben. Die Stadt Donaueschingen bezuschusst die Maßnahme mit 100 000 Euro. Vom Badischen Sportbund Freiburg wird eine Förderung von 85 000 Euro gewährt.

Im Monat Mai beginnen die Arbeiten für den Kunstrasenplatz. Bild: Fußballclub | Bild: Fußballclub

Einen wichtiger Anteil an der Finanzierung werden Sponsoringmaßnahmen einnehmen, ist von den Verantwortlichen zu hören. So wird in Kürze mit der Volksbank eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, die der ehemalige FCW-Vorsitzende und Bankangestellte Günther Winterhalter ins Rollen bringt. Am Ende der Aktion soll nach 90 Tagen mit 20 000 Euro zu rechnen sein. Eigenmittel und ehrenamtliches Engagement der Mitglieder sollen ebenfalls helfen, Kosten einzusparen.