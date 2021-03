Es ist das erste Mal, dass im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen die Freien Wähler mit einem eigenen Kandidaten antreten. Zur Wahl steht Kurt Wallschläger, gebürtiger Geisinger und zwar ein richtiger, denn vor 58 Jahren kam Wallschläger im Geisinger Krankenhaus zur Welt. Die ersten sechs Jahre verbrachte er in Ippingen, dann zogen die Eltern nach Fürstenberg, wo Wallschläger eine Heimat fand. Zwar war er beruflich auch mal in Freiburg und Tübingen unterwegs, doch es zog ihn immer wieder zurück in den Hüfinger Ortsteil, wo er mittlerweile im Haus seiner Tante das Ökonomieteil umgebaut hat.

„Ich war schon immer ein politischer Mensch“

Wallschläger lebt nicht nur in Fürstenberg, sondern arbeitet dort auch als Vermögensberater. „So bekommt man viel mit, was die Menschen beschäftigt und wo die Probleme sind“, sagt der Kandidat, der erstmals im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen antritt. Das ist auch ein Grund, warum er sich entschieden hat, bei der Landtagswahl für die Partei Freie Wähler anzutreten. „Ich war schon immer ein politischer Mensch“, sagt der Fürstenberger Ortschaftsrat. Der schlechte Ruf der Politik, die schlechte Organisation in vielen Bereichen und allgemeine Unzufriedenheit hätten ihn veranlasst, für die Freien Wähler zu kandidieren. „Ich habe Ideen und ich bin ein konsequenter Mensch. Andere reden, ich handele einfach“, so Wallschläger.

Er will Lösungen schaffen

In der aktuellen Politik fehlen ihm die konkreten Lösungen. Gebe es nicht ausreichend Ladestationen, würden eben keine Elektro-Autos verkauft. Gebe es nicht genügend Verladestationen, bekomme man die Güter nicht auf die Schiene. „Wir haben keine Regierung mehr sondern eine Reagierung“, erklärt der Fürstenberger. Und wer Veränderungen anstrebe, könne diese nicht mit den immer gleichen Parteien, die die immer gleiche Politik machen, erreichen. Für ihn ein Grund, sich bei den Freien Wählern zu engagieren. Auch langfristig. Aktuell gibt es den Bezirk Südbaden, nach der Wahl soll ein Kreisverband aufgebaut werden und dann steht ja auch noch die Bundestagswahl an. „Kurzfristig sind unsere Chancen sicher gering, aber bei der nächsten Wahl werden wir schon weiter oben auf dem Stimmzettel stehen.“ Doch im Wahlkreis 55 sei die Konkurrenz mit zwei Abgeordneten und einem ehemaligen Abgeordneten auch sehr stark.

Doch Wallschläger möchte nicht so sehr auf Wahlkreisthemen setzen. Denn wer sich nur für die Themen direkt vor der Haustüre einsetze und nicht auf das große Ganze schaue, der betreibe auch eine Art von Lobbyismus. Anstatt dessen gelte es, in Berlin und Stuttgart die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen.