von Andrea Hauger

Das neue Jahr mit einem gewonnenen Neujahrsring starten, das ist das erklärte Ziel in Donaueschingens Ortsteil Pfohren. „In Pfohren wird traditionell zwischen den Jahren gebarscht“, erklärt der Vorsitzende der Feuerwehrkapelle Pfohren, Robert Hasenfratz.

„Beim Barschen geht es darum, mit drei Würfeln eine möglichst hohe Zahl zu erzielen.“ Gewonnen werden kann bei dem Spiel ein Neujahrsring, also ein Hefezopf in Ringform. In anderen Orten und Gemeinden ist das Spiel auch unter dem Namen Paschen bekannt.

Gewürfelt wird bei der Feuerwehrkapelle Pfohren regulär in Gruppen mit fünf bis zehn Personen. „In den ersten Runden geht es darum, die Kosten für den Neujahrsring einzuspielen. Das heißt, man vereinbart in seiner Gruppe einen Festbetrag, welchen die Person bezahlen muss, die die Runde verliert“, so Hasenfratz.

Spezielle Regeln bringen Nervenkitzel

Die Vorrunden haben es dabei in sich: „Bei den Vorrunden haben wir spezielle Regeln, so entspricht die Augenzahl eins 100 Punkten, eine sechs 60 Punkten. Alle anderen Augenzahlen entsprechen der entsprechenden Zahl. Des Weiteren muss man zum Beispiel bei einem 1er-Pasch, also drei Einsen, dem Tisch eine Runde Getränke bezahlen“, so Hasenfratz. In der Runde, in welcher es um den Neujahrsring geht, zählt dann die Würfelzahl entsprechend.

„Wir freuen uns extrem, dass wir jedes Jahr bei unserem Neujahrsbarschen am 31. Dezember um 14 Uhr im Probelokal so viele Besucher haben“, so der Musikerchef. Ganz besonders freut es ihn auch, dass beim Barschen auch Kindertische vorhanden sind.