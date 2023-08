Grüne Mobilität und grüne Industrieproduktion bilden die Wachstumsformel unserer Zukunft. Nur: Woher kommt die dazu benötigte saubere Energie? Windkraft kommt hier ins Spiel, Wasserkraft und natürlich Photovoltaik. Viele Privatleute haben sich schon ihre Sonnenkraft aufs Dach gesetzt. Aber wie sind die großen Immobilienbesitzer aufgestellt?

Stadt Donaueschingen sieht sich auf gutem Weg

Die meisten Gebäude in der Stadt besitzt die Stadt selbst. Ist das auch eine große Chance für den Energieausbau? Durchaus, meint Pressesprecherin Beatrix Grüninger. Die Stadt Donaueschingen gehe hier mit gutem Beispiel voran. „Klimaschutz, regenerative Energie sowie der sparsame Umgang mit Energie genießen in Donaueschingen seit jeher einen hohen Stellenwert.“

Energiemanagement wird fortgeführt

Seit Jahren betreibe die Stadt ein erfolgreiches Energiemanagement, das auch zukünftig mit der sukzessiven Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und energetischen Baumaßnahmen an den städtischen Gebäuden fortgeführt werde, so Grüninger.

Auf acht städtischen Gebäuden werden PV-Anlage von Dritten betreiben. So auch auf der Erich-Kästner-Schule. Der Vertrag läuft noch bis 2035. | Bild: Silvia Bächle

Eine wesentliche Rolle spielten die Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf den städtischen Gebäudedächern: ein Thema, das von der Stadtverwaltung mit Nachdruck bearbeitet werde. Alle städtischen Gebäude würden auf die Möglichkeit zu Anbringung einer PV-Anlage untersucht, erfasst und deren Umsetzungsmöglichkeit aufgearbeitet.

Auch würden mögliche Standorte für Freiflächenanlagen auf städtischen Grundstücken gesucht. Aktuell würden bereits auf vier Dächern PV-Anlagen betrieben, die im vergangenen Jahr insgesamt 73.545 Kilowattstunden Strom erzeugt hätten.

Zehn Gebäude werden noch geprüft

Auf weiteren Dächern städtischer Gebäude betrieben Dritte Anlagen, die jährlich etwa 503.100 Kilowattstunden Strom erzeugen. Auf weiteren 19 städtischen Gebäude könnten PV-Anlagen installiert werden, zehn Gebäude sind derzeit noch in der umfassenden Prüfung und auf weiteren zehn Gebäuden könne aufgrund von Denkmalschutz, Statik, Platzmangel oder geplantem Abbruch eine solche Anlage nicht installiert werden.

„Klimaschutz, regenerative Energie sowie der sparsame Umgang mit Energie genießen in Donaueschingen seit jeher einen hohen Stellenwert.“Beatrix Grüninger, Sprecherin der Stadtverwaltung Donaueschingen | Bild: Simon, Guy

Als Nächstes sei eine Anlage auf den Donauhallen geplant, auch Freiflächenanlagen hat die Stadt im Blick. So liefen Planungen für eine Freiflächenanlage bei der Gutterquelle und eine weitere Freifläche beim ehemaligen Abwasserpumpwerk Wolterdingen erscheine zwar sinnvoll, sei aber noch nicht terminiert.

IMS Gear steigt bei Solaranlagen jetzt ein

Noch keine Solaranlagen hat das Unternehmen IMS-Gear installiert, man sei aber derzeit an konkreten Planungen, so Vorstand Dieter Lebzelter auf Anfrage. „In einem ersten Schritt werden wir in unserem Werk in Villingen-Schwenningen eine Fläche von 24.000 Quadratmetern mit Solarmodulen belegen.“

IMS Gear plant die Außenflächen des Werks in Villingen-Schwenningen auf eine Fläche von 24.000 Quadratmetern mit Solarmodulen zu belegen. | Bild: IMS-Gear

Bisher sei dies noch nicht geschehen, da in den Standorten in Deutschland bereits zu 100 Prozent Ökostrom bezogen würde. „Wir sind also unter Nachhaltigkeitsaspekten bereits sehr gut aufgestellt. Zum anderen erfordert die Ausstattung unserer Gebäudedächer mit Solaranlagen erhebliche Investitionssummen, die natürlich auch entsprechend eingeplant werden müssen“, so Lebzelter weiter.

„In einem ersten Schritt werden wir in unserem Werk in Villingen-Schwenningen eine Fläche von 24.000 Quadratmetern mit Solarmodulen belegen.“Dieter Lebzelter, Vorstandsmitglied IMS-Gear | Bild: Roland Sigwart/IMS Gear

Parkplätze oder Freiflächen mit Solarmodulen zu überdachen, sei derzeit im Unternehmen kein Thema. Priorität hätten aktuell die Gebäudedächer. Allerdings werde man für die Zukunft sicherlich zusätzliche Optionen ausloten, beispielsweise auch Kooperationen mit Betreibern von Freiflächenanlagen.

Sick schafft Ladepunkte für E-Autos

Auf den meisten Gebäudedächern von Sick seien PV-Anlagen bereits installiert oder geplant, informiert die PR-Managerin der Sick-AG, Joanna Hahn. So wurden auf dem neuen Parkhaus in Donaueschingen als auch auf dem vor einigen Jahren fertiggestellten Produktionsgebäude PV-Anlagen installiert.

„Aktuell werden im Parkhaus Donaueschingen Ladepunkte für E-Autos eingerichtet, die dann tagsüber mit dem Strom aus der PV-Anlage geladen werden können“, so Hahn. Wegen des Parkhauses bestehe in Donaueschingen nicht die Frage nach Freiflächen, die mit Solarmodulen überdacht werden. Vorrang hätten klar die Gebäude, die auch schon technisch für eine mögliche Installierung einer PV-Anlage geprüft worden seien.

Das sagt die Bundeswehr

Philipp Riedl, Presseoffizier vom Jägerbataillon, informierte, dass derzeit auf den Liegenschaften der Bundeswehr in Donaueschingen noch keine PV-Anlagen investiert seien. „Viele unserer Gebäude könnten die zusätzliche Last auf den Dächern nicht tragen und müssten teuer ertüchtigt werden“, so Riedl. Doch in Zukunft würden alle Gebäude und Anlagen, die neu gebaut oder ertüchtigt werden, eine PV-Anlage bekommen.

„Im ersten Schritt werden ein neues Schleppdach und die neu gebaute Waschanlage im technischen Arsenal ausgestattet. Später wird auch die neue Sporthalle in der Fürstenbergkaserne eine PV-Anlage erhalten“, so der Presseoffizier. Weiter Projekte seien die geplante Recyclingstelle, das neue Postenhaus an der Nebeneinfahrt und das neue Gebäude für das Bundeswehrdienstleistungszentrum.

„Im ersten Schritt werden ein neues Schleppdach und die neu gebaute Waschanlage im technischen Arsenal ausgestattet. Später wird auch die neue Sporthalle in der Fürstenbergkaserne eine PV-Anlage erhalten.“Philipp Riedl, Presseoffizier der Bundeswehr | Bild: Wursthorn, Jens

Die Parkplätze mit Solarmodulen zu überdachen sei zwar geprüft aber wieder verworfen worden, da sie auf Grund ihrer Lage nicht effizient genutzt werden könnten.

Fürstenberg-Brauerei bisher ohne PV-Anlage

Ilona Zimmermann, Pressesprecherin der Fürstenbergbrauerei, erklärt, dass man zwar kein Solar-PV-Anlage habe. Aber Öko-Strom und Nachhaltigkeit seien im Firmendenken stark verwurzelt. „Zu dem Thema Solar-/PV-Anlagen können wir sagen, dass wir diese Maßnahmen in unsere Planungen mit einbeziehen, wir den Fokus jedoch vorerst auf andere Investitionen gelegt haben“, so Zimmermann weiter.

So würde die Hälfte des benötigten Stroms vom eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt, der Restbedarf soll demnächst komplett auf Ökostrom umgestellt werden.