von SK

Ein Zeuge hat der Polizei am Montag mitgeteilt, dass ein etwa 35 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Breslauer Straße ein Kind geschlagen haben soll. Das teilt die Polizei mit.

Hinter Gebüsch geschlagen

Den Angaben des Zeugen zufolge habe der etwa 180 Zentimeter große Unbekannte mit Glatze, der in einer Personengruppe mit drei Frauen und einem weiteren Mann unterwegs gewesen sei, das Kind an der Kleidung über den dortigen Spielplatz gezogen und hinter einem Gebüsch geschlagen. Mit dem schreienden Kind sei er dann wieder zu der Gruppe zurückgegangen.

Zeugen gesucht

Das etwa 140 Zentimeter große Kind trug eine blaue Jacke, hatte lockige dunkle Haare und einen dunklen Teint. Die Polizei geht dem Vorfall nach und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0771/837830.