Die Entwicklung der Dörfer ist eine viel diskutierte Herausforderung. Oft gibt es Neubaugebiet und den alten Ortskern mit großen Bauernhöfen. Oft wohnen in diesen großen Gebäuden betagte Menschen allein. Die „Wohnungen sind alles andere als altengerecht, aber Umziehen in eine Wohnung in der Stadt ist ein Schritt, vor dem viele zurückschrecken. Am liebsten möchte man im vertrauten sozialen Umfeld bleiben“, teilt Gerhard Bronner vom Umweltbüro mit. Er hat sich das Thema Innenentwicklung und Flächenmanagement auf die Fahne geschrieben und arbeitet seit Jahren daran. Doch entsprechende Alternativen sind in den Ortsteilen oft Mangelware und so verharren viele Ältere so lange in ihrem großen Häusern, bis es wirklich nicht mehr anders geht.

Donaueschingen "Ein leeres Gebäude ist ein sinkender Stern" – Stadtplanerin Lara Schneider über das Konversionsareal, Vereinsamung und wie neuer Wohnraum geschaffen werden kann Das könnte Sie auch interessieren

In Neudingen gibt es nun ein neues Angebot, das hier eine Lösung sein könnte. Schreinermeister Hermann Widmann hat auf einem innerörtlichen Grundstück ein Haus mit sechs altersgerechte Wohnungen errichtet. Das ganze Projekt geht auf eine Idee aus dem Flächenmanagement zurück, das vor zwei Jahren intensiv im Städtedreieck betrieben wurde. Das Umweltbüro des Gemeindeverwaltungsverbandes hatte sich gemeinsam mit extern beauftragten Flächenmanagern bemüht, innerörtliche Potenziale wie Leerstände und Baulücken einer neuen Nutzung zuzuführen. Eine Idee daraus war, durch das Angebot altengerechter Wohnungen in den Ortsteilen Umzüge zu erleichtern und so große Objekte für eine neue Wohnnutzung oder im Einzelfall auch einmal einem Abriss freizumachen. Bei beiden Möglichkeiten könnte so dann neuer Wohnraum im Ortskern entstehen und der Flächenverbrauch eingedämmt werden.

Hüfingen "Der Landschaftsverbrauch soll künftig sinken" Das könnte Sie auch interessieren

In verschiedenen Ortsteilen gibt es dazu Projekte, am weitesten ist laut Umweltbüro das Neudinger Projekt gediehen. Die Stadt Donaueschingen hat das Interesse, dass möglichst viele der Wohnungen an Neudinger Bürger gehen und so die Idee aus dem Flächenmanagement wirksam wird. Sollte die Nachfrage aus dem Ortsteil Neudingen nicht ausreichen, werden die Wohnungen auch an andere vermietet.