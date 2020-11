von Anita Reichart

Das Fazit der Grüninger Bürger lautet so: „Neugierig abwarten, was kommen wird.“ Zudem wollen sie noch alles versuchen, um die Naherholungsgebiete um Tannheim, Brigachtal und Grüningen sowie Einsicht in diverse Gutachten zu erhalten. Für Ortsvorsteher Michael Böhm ist klar: Sollte das Jägerbataillon 292 einen neuen Standortübungsplatz bei Tannheim erhalten, dann hat das auch gravierende Auswirkungen auf Grüningen.

Besuch aus der Nachbarschaft

Das sagte Böhm während der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Viele Bürger waren nicht mit dabei, sie hatten wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Dafür waren Tannheims Ortsvorsteherin Anja Keller, ihre Amtskollegin Angela Giesin aus Wolterdingen und Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt ebenso dabei wie die Brigachtaler Gemeinderäte Josef Vogt, Heike Stöckmeyer und Albert Sibert.

Ein unübersehbares Protestplakat gegen den Standortübungsplatz steht bereits vor den Toren Tannheims. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Stellungnahme an Stadtbaumeister

Genauso wie schon Tannheim und Wolterdingen haben am Mittwoch auch die Vertreter Grüningens und Brigachtals ihre Stellungnahme an Donaueschingens Stadtbaumeister Christian Unkel übergeben. Am Donnerstag mussten Einwände an das Regierungspräsidium weitergeleitet werden. Die Rechtslage sei in solch einem Fall anders als bei einem Bebauungsplan, bei dem alle Beteiligten miteinbezogen werden müssen, betonte Christian Unkel.

Ersatz für bisherigen Platz

Der vorhandene Truppenübungsplatz bei Grüningen gilt als zu klein, sodass das Verteidigungsministerium den Ochsenberg zwischen Wolterdingen, Tannheim und Brigachtal als Erweiterungsgelände ins Auge fasst. Um dieses Projekt zu verhindern, laufen die betroffenen Gemeinden sowie die Tannheimer Nachsorgeklinik auf den unterschiedlichsten Ebenen Sturm.

Ganz in der Nähe von Brigachtals Ortsteil Überauchen soll der Weißwald als Standortübungsplatz für das Jägerbataillon 292 aus Donaueschingen genutzt werden. Der Blick auf die Nikolauskirche zeigt die Nähe zum Ortskern. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Die Bundeswehr will diesen Standort bei Tannheim

Für rund 30 Millionen Euro hat sie eine neue Standortschießanlage im Pfaffental bei Grüningen gebaut. Weitere etwa 100 Millionen Euro will sie in Donaueschingen investieren. Nüchtern betrachtet und aus wirtschaftlicher Sicht sei das ein Standort mit Zukunft, war aus dem Kreis der Anwesenden zu hören. „Die Soldaten sollen in Donaueschingen bleiben. Aber wir befürchten, dass die geplante Zuwegung über Donaueschingen-Wolterdingen und Abfahrt Beckhofen-Grüningen nicht genutzt würde. Sondern, dass die direkte, kurze Anfahrt durch Grüningen und Brigachtal zum Standortübungsplatz erfolgt“, gab Ortsvorsteher Michael Böhm zu bedenken. Hierdurch könnte es zu einer verkehrstechnischen und signifikanten Lärmbelästigung kommen, denn militärische Transportfahrzeuge mit rund 90 Tonnen zuzüglich Anhänger und Ladung würden „keine liebliche Einschlafmelodie erzeugen“, fügte er an. Hierfür sei auch die aktuelle Straßenbeschaffenheit nicht ausgelegt.

Sorge um die Straßen

Der Zustand der Straßen betrifft auch Wolterdingen, denn vor wenigen Jahren wurde der erste Abschnitt der Verbindungsstraße nach Grüningen neu angelegt und zuletzt wurde die Brücke in Beckhofen erneuert. Die Bundeswehr sei derzeit in der Planungsphase, und die betroffenen Gemeinden müssten versuchen, korrigierend einzugreifen, sagte Böhm und brachte eine Alternative vor: Mit Ausnahme von Übungsraum für Drohnen (Unmanned Airkraft System) sei bereits auf dem Truppenübungsplatz Heuberg alles vorhanden. Eine dortige Aufrüstung sei also deutlich günstiger und spare Steuergelder.

Wie es weitergeht Das sind Schritte, wie es bei der Standortanalyse weitergeht. Vorab muss geprüft werden, ob sich ein Truppenübungsplatz bei Tannheim mit der Umgebung verträgt. Es stehen viele Gutachten aus, wie etwa zum geplanten Wegenetz, die Umweltverträglichkeitsprüfung, da das Naturschutzprojekt Baar mit einer Fläche von etwa 100 Hektar nicht gefährdet werden darf. Und auch artenschutzrechtliche Prüfungen sowie Lärmprognosen sollen erstellt werden. Es geht auch um gesetzlich geschützte Biotope in den Flächen Weißwald und Ochsenberg.

Idee: Bis zu 85 Kilometer nach Heuberg

Bis um die Jahrtausendwende ist der Übungsplatz in Heuberg hauptsächlich für die Panzertruppe genutzt worden. Heute nehmen ihn neben dem Militär unter anderem das Technische Hilfswerk sowie die Polizei in Anspruch. Je nach gewählter Fahrstrecke betrage die Entfernung von Donaueschingen aus zwischen 71 und 85 Kilometern, hat Ortsvorsteher Böhm ausgerechnet. Und dies sei absolut zumutbar, ist er der Auffassung. Die Fahrzeit könne als Ausbildungszeit etwa für Fahrübungen angerechnet werden. Nachtübungen könnten nahezu störungsfrei abgehalten werden und mehrtägige Lager (Biwak) würden die Effizienz der Ausbildung sowie den Zusammenhalt und die Kameradschaft der Truppe fördern.

Nur gemeinsam soll es gehen

„Wir müssen gemeinsam versuchen, etwas zu erreichen, Alternativen vorlegen und genauere Informationen anfordern und hoffen, dass es unter dem Strich etwas genützt hat. Kommt der Übungsplatz zum Trupp, oder der Trupp zum Übungsplatz?“, gab Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt dem Donaueschinger Stadtbaumeister Christian Unkel mit auf den Weg.