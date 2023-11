Ein tierisch gutes Programm erwartet am Freitag, 3., und Samstag, 4. November, die Besucher des Showkonzerts der Feuerwehrkapelle Pfohren. Wie es der Titel „Tierisch gut“ bereits ankündigt, sind darin einige Viechereien vorgesehen, die von musikalischen Ausflügen in die Welt der Comics bis zu Max Raabe, dem singenden Vogel mit Doppel-A erstrecken.

Die musikalische Show der Feuerwehrkapelle besteht im 23. Jahr aus ebenso vielen Programmpunkten und ist wieder eine Mischung aus Auftritten der Feuerwehrkapelle, der Jugendkapelle und zahlreichen Darbietungen von Kleingruppen und Solisten. Vorsitzender Robert Hasenfratz erzählt, dass die ersten Vorüberlegungen zum Showkonzert bereits im März mit der Suche des Konzertmottos begannen. Bereits zu diesem Zeitpunkt machte man sich Gedanken, welches musikalische Potenzial sich hinter dem Motto verbergen könnte.

Die Suche nach Titeln begann. Kleingruppen formierten sich und diskutierten über Aufführungsmöglichkeiten. Als das Programm grob feststand, erfolgte Ende Mai die Bestellung der Noten. Einige Zeit später begannen die Proben, die sich in den letzten Wochen der Sommerferien fortsetzten. In diesem Jahr haben relativ viele Kleingruppen und Solisten einen Beitrag einstudiert. „Darunter befinden sich etliche neue, aber auch altbekannte Gesichter“, verrät Hasenfratz.

Präsentiert wird in der Show wieder alles, was Rang und Namen hat. Helge Schneider, die Eagles und sogar Sir Paul McCartney oder Sir Elton John erweisen der Feuerwehrkapelle gewissermaßen die Ehre. Co-Vorsitzender Clemens Fritschi ist zuversichtlich, dass auch die 23. Ausgabe des Showereignisses ein Hit wird. Zu den Stars auf der Bühne zählen an diesem Abend erwartungsgemäß auch wieder aus früheren Showkonzerten bestens bekannte Orchestermitglieder, wie etwa Susanne Fesenmeier, Ralf Schneckenburger oder „Käfi“, alias Detlef Krohn. Einige größere Arrangements stammen wieder aus der Feder von Hubert Mitterling.

Das Konzert ist bekanntermaßen in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten und im letzten nimmt das Hauptorchester unter der Leitung von Alexander Wassylenko auf der Bühne Platz, im Mittelteil ist die von Dirigentin Susanne Fesenmeier geleitete Jugendkapelle Pfohren-Neudingen am Zug. Der Feuerwehrkapelle ist es Jahr für Jahr ein großes Anliegen, dass die Jungmusiker in gebührender Form am Showkonzert teilnehmen. Dadurch bekommen sie bereits früh die Möglichkeit, sich ins Vereinsgeschehen zu integrieren.

„Da das Showkonzert die Feuerwehrmusiker während eines Zeitraums von Monaten beansprucht, ist dies nicht unwichtig“, so Hasenfratz, der sich freut, in diesem Jahr zehn Neueintritte in die Feuerwehrkapelle verzeichnen zu können. Inwieweit das damit zusammenhängt, dass die Musiker auf Anhieb bei der Programmgestaltung mitwirken können, vermochte er nicht zu sagen. Doch nachteilig wirke sich dies mit Sicherheit nicht aus.

Parallel zu den Musikproben trifft sich regelmäßig ein Team, das für die passende Dekoration, eventuelle Kulissen und Ähnliches verantwortlich ist. „Vieles machen wir in Eigenregie, in der Licht- und Tontechnik vertrauen wir den professionellen Künsten von Thomas Obeth und seinem Team“, erklärt Fritschi.

Das Probenwochenende wenige Wochen vor dem Konzert nutzten die Musiker als günstige Gelegenheit, um sich auf den Showauftritt einzustimmen. „In zwei Jahren feiern wir die 25. Ausgabe der Veranstaltung, die seit ihrer Premiere nichts von ihrem Glanz verloren hat“, dankt Fritschi den treuen Fans. „Das Motto könnte dann etwas mit Silber zu tun haben.“