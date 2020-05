Donaueschingen vor 3 Stunden

Aktuell sind in Donaueschingen und Hüfingen noch elf Menschen mit dem Coronavirus infiziert

Lediglich eine statistische Korrektur führt zu einer minimalen Änderung bei den Corona-Zahlen im Städtedreieck. Demnach sind laut Mitteilung des Gesundheitsamtes am Freitagvormittag in Donaueschingen 56 Menschen am Virus erkrankt.