In Donaueschingen sind aktuell 56 Corona-Infektionen gemeldet. 51 Personen sind wieder gesund. In Hüfingen sind 30 Corona-Infektionen bekannt, drei Personen sind noch erkrankt. Alle zwölf Corona-Infektionen in Bräunlingen sind ausgeheilt.

Im Landkreis gab es bei der Zahl gemeldeter Corona-Infektionen (551) keine Veränderung. Die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten sank gegenüber dem Vortag um drei auf 36. Die meisten Infektionen (239) sind aus Villingen-Schwenningen gemeldet. 206 Personen sind genesen.