In der Kirche St. Marien in Donaueschingen wartet am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, ein außergewöhnlicher Konzertabend. Das Vocal-Trio Aiana präsentiert sein neu arrangiertes Vorweihnachtsprogramm mit Musik verschiedener Genres und Epochen, selbst verfassten Texten sowie einer stimmungsvollen Lichtershow in seinem Konzertformat „Jahres-Aus-Klang“, das bereits 2018 in Donaueschingen zu Gast war.

Die drei professionellen Sängerinnen Sinnika Kimmich, Karolin Schork und Sarah Limberger, kennen sich aus dem Musikstudium. Alle drei haben Jazz- und Popularmusik an der Musikhochschule Trossingen studiert und sich am Ende ihrer Studienzeit musikalisch zusammengefunden. Sinnika Kimmich hatte die Idee, einen besonderen Konzertabend zu kreieren, der Raum zum Innehalten und Durchatmen bietet und einen Ort der Ruhe und des Kräftetankens darstellt. Der Jahres-Aus-Klang-Konzertabend ist mittlerweile viel mehr: Die Profi-Sängerinnen überzeugen mit ihren kraftvollen Stimmen und bieten ein jährlich wechselndes Repertoire, das sich aus weihnachtlichen Volksweisen, Pop-, Soul- und Gospelsongs, Mantren sowie Werken klassischer Musik speist.

Am Klavier sitzt Karolin Schork, die ihr gefühlvolles Spiel mit ihrer hellen und nuancenreichen Stimme vereint. Trio-Gründerin Sinnika Kimmich beeindruckt mit ihrer Stimme, die sich durch ihre Wendigkeit und Wandelbarkeit auszeichnet. Sarah Limberger, die aus Donaueschingen-Grüningen stammt, bildet die soulige Basis des Ensembles. Untermalt wird der Konzertabend von selbstverfassten Gedanken. Seit der Wintertour 2022 haben die Sängerinnen, die vom Bodensee bis in den Odenwald kreativ wirken, eine professionelle Lichtershow integriert.

Die Sängerinnen versprechen ein einmaliges Konzerterlebnis für alle Altersgruppen: „Aiana steht für ein unverwechselbares und emotionales Konzerterlebnis, das es in unserer Region kein zweites Mal gibt“, so Sinnika Kimmich. „Wir verschenken in der Vorweihnachtszeit Raum für neue musikalische Interpretationen, Zeit für wohltuende und heilsame Gedanken, echten Musikgenuss, einen Blick in unser Inneres – wer wir sind.“

Das Konzert mit Aiana beginnt um 20 Uhr und kostet 20 Euro Eintritt (ermäßigt 15 Euro für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren). Karten sind im Internet unter www.aiana-music.com/single-project erhältlich. Kirchenöffnung und Abendkasse eine Stunde vor Beginn. Freie Platzwahl. Weitere Infos im Internet unter www.aiana-music.com.