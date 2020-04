Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der zweispurigen Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim, kurz vor der Abfahrt zur Hirschhalde, ereignet hat. Ein 30-Jähriger wollte mit seinem weißen Ford-Transit in Richtung Donaueschingen einen Laster überholen, als er vom Fahrer eines silbernen Audi Avant A6 mit Herforder Zulassung (HF) rechts überholt wurde. Zuvor war ihm der Audi durch dichtes Auffahren und Drängeln aufgefallen. Nach dem Rechtsüberholen setzte sich der noch unbekannte Audi-Fahrer vor den Transporter und bremste zweimal so stark, dass der 30-Jährige fast auf den Audi auffuhr. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen unter 07 71/83 78 30 zu wenden.