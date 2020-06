Ein unbekannter Täter hat laut Mitteilung der Polizei in der Nacht auf Donnerstag den Reifen eines Fahrzeugs, das in der Straße „Bergring„ abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich an das Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 wenden.