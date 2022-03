Aasen vor 1 Stunde

Ärgerlich: Unbekannte zünden einen Tisch auf dem Grillplatz an

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen Mitternacht, muss die Feuerwehr zum Grillplatz in Aasen ausrücken. Dort hatten Unbekannte zuvor einen Holztisch in Brand gesetzt.