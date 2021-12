Donaueschingen vor 3 Stunden

Ältere Donaueschinger per WhatsApp abgezockt – Gauner haben eine neue Betrugsmasche

Es handle sich um Familienmitglieder, denen man Geld überweisen solle – so meldeten sich Gauner am Dienstag, 7. Dezember, bei zwei älteren Donaueschingern. In einem Fall waren sie schließlich sogar erfolgreich.