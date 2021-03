So etwas Plüschiges nehmen Kinder gerne auf den Arm. Mit seinem warmen Fell, neugierig mümmelnd und mit Stallgeruch versehen ist der Langohr der Star in der Altersgruppe U10. Jetzt vor Ostern, wenn der Festtagsmythos seine heimliche Beschenkungstour startet, läge es doch nahe, auch einem echten Hasen in die großen Augen zu gucken. Aber weit gefehlt. Denn der umgangssprachlich oftmals so titulierte Hase in heimischen Ställen ist in Wahrheit ein Kaninchen!

„Hasen werden bei uns nicht gezüchtet. Das geht auch gar nicht“, erklärt Uwe Fischer. Er ist der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins C 277 in Donaueschingen. Das hängt mit den großen genetischen Unterschieden zusammen zwischen den beiden. So gehören die Hauskaninchen als domestizierte Variante des Wildkaninchens zwar zu einer eigenen Tierart und darunter wieder in die Familie der Hasenartigen. Aber was die verwandtschaftliche Nähe mit den größeren, schlankeren und größeren Löffeln ausgestatteten Hasen anbelangt, bewegt sie sich wie der Abstand unter den Primaten Mensch, Gorilla und Schimpanse.

Der Hase – und dabei rede man vom häufiger vorkommenden Feldhasen und nicht vom selteneren Wildhasen – könne nur in der freien Wildbahn leben, sagt Fischer. Zwar habe es früher Versuche gegeben, Hasen zu domestizieren, also aus einer Wildform ein Haustier zu züchten. Das sei in der Vergangenheit aber ebenso gescheitert wie der Versuch von Biologen, Hasen und Kaninchen zu kreuzen.

„Hasen werden bei uns nicht gezüchtet. Das geht auch gar nicht.“Uwe Fischer, Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins C 277 in Donaueschingen | Bild: Roland Sigwart

So bringen also weiterhin die Häsinnen beiderlei Arten ihren Nachwuchs auf vermeintlich unterschiedlich gefährlicher Weise auf die Welt: Kaninchen kommen als Nesthocker nach einer Tragzeit von rund 30 Tagen blind, taub und nackt zur Welt und verlassen als Nesthocker erst nach einiger Zeit vorsichtig die Kaninchenhöhle, um die Welt zu erkunden. Bei den fernen Vettern geht das deutlich schneller. Die Hasenjungen werden auf offenem Feld in einer Gras- oder Erdmulde geboren. Die Mutter kommt lediglich zum Säugen vorbei. Die einzige Chance der Kleinen, nicht auf dem Speiseplan von hungrigen Fressfeinden zu landen, ist es, schnell genug ein Versteck zu finden.

Der Verein und sein Chef Nachwuchs: Der Kleintierzuchtverein C 277 residiert in Donaueschingen im Haberfeld in direkter Nachbarschaft der Kleingärtner. Der Verein hat 30 Mitglieder, 14 davon züchten. Schlecht bestellt ist es um den Züchternachwuchs. „Keine Chance“ bedauert der Vorsitzende Uwe Fischer. Das hängt auch damit zusammen, dass man die jungen Züchter – das Mindesteintrittsalter beträgt sechs Jahre – sehr an die Hand nehmen muss. Erst ab diesem Alter sei das Verantwortungsgefühl für die Tiere ausgeprägt.

Historie: Der Verein wurde zwar 1934 gegründet, weist aber eine deutlich längere Geschichte auf. Vorläufer war ein 1894 gegründeter Ziegenverein, der aber nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel. Mit der Neugründung 1934 hat sich der Verein ein Privileg erworben, das bis heute gilt. „Wir dürfen Tiere bis zur Größe einer Zwergziege halten“, verrät Fischer.

Vorsitzender: Uwe Fischer (58) ist Taxiunternehmer. Schon als Kind hatte der Bad Dürrheimer seine eigenen Stallkaninchen, als junger Erwachsener hatte er andere Freizeitinteressen und erst mit 30 Jahren kehrte er zu diesem Hobby zurück. Seit 25 Jahren ist er Vorsitzender von C 277. Selbst züchtet Fischer Kleinchincilla, eine der kleineren der rund 400 Rassen oder Farbschläge über die Preisrichterkommissionen auf verschiedenen Ebenen zwischen Verein und Weltmeisterschaft ihre Wertungen abgeben.

Kombiniert man diese gefahrenbehaftete Kinderstube mit dem Wissen, dass eine intensivierte und mit reichlich Chemie operierende Landwirtschaft Nahrungsgrundlagen und Versteckmöglichkeiten von „Meister Lampe“ einschränkt, könnte man Angst bekommen um den sympathischen Mümmelmann. Kaum beruhigender ist der Umstand, dass der Feldhase als „gefährdet“ auf der Roten Liste in Deutschland geführt und bejagt wird. Dabei hat sich die Abschussquote beim Feldhasen in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren um 40 Prozent reduziert.

Ein Feldhase ist kein häufiger Anblick in der Natur. Gleichwohl scheinen sich die Bestände seit einigen Jahren zu erholen. | Bild: ©Michael - stock.adobe.com

Droht nun dem Feldhasen und einzig wahren Osterhasen damit die Ausrottung und die Verbannung als scheuer Eierträger auf bunten Kinderbuchseiten? Die gute Nachricht folgt, feiertagsgerecht am Ende. Zumindest in Baden-Württemberg meldete die Wildforschungsstelle des Landes am Landwirtschaftlichen Zentrum (LAZBW), dass im Südwesten im Schnitt gut 14 Tiere auf einem Quadratmeter im Südwesten leben. Das sind so viele wie noch nie seit Start des Monitorings Ende der 1990er Jahre. Dabei ist die „Hasendichte“ in der Rheinebene etwa dreimal so hoch wie im Schwarzwald. Als Grund werden Witterungseinflüsse genannt. Ein wärmeres, trockenes Klima gibt kleinen Hasen eine größere Überlebenschance.