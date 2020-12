von Anita Reichart

Es war nur ein kurzes Intermezzo, denn jetzt behält Corona doch die Oberhand: Die Adventsfenster-Aktion in Wolterdingen soll nicht fortgeführt werden. In der Pfarrgemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde das Thema Corona-Verordnungen ausführlich mit allen Pfarreien besprochen. Ergebnis: Wegen der vielen Auflagen soll auf solche Aktionen verzichtet werden.

Kein Gottesdienst, sondern Privatinitiative

„Ein Punkt ist auch, dass diese nicht als Gottesdienst im Freien verbucht werden können. Es handelt sich in diesem Fall um eine Privatinitiative, und diese unterliegt den Vorschriften der Stadt, beziehungsweise des Landes“, erklärt Pfarrer Erich Loks. „Es ist zwar traurig, trifft aber alle. Diese Zeit ist für uns alle eine Herausforderung. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ganz wichtig ist ein gutes menschliches Zusammenleben, und dass wir auch nach anderen schauen“, fügt er an.

Nun will Organisatorin Ramona Vogelbacher, die mit viel Aufwand den Wolterdinger Bürgern zuliebe ein komplettes Hygieneprogramm auf die Beine gestellt hatte, wohl oder übel Plan B aufgreifen. Dieser läuft auf virtueller Basis. „Ich weiß, dass das niemals ein Ersatz sein kann – es ist aber ein Notbehelf,“ ist sie sich bewusst.

Geschichte und Fotos im Internet

Und dieser soll wie folgt ablaufen: Ab sofort wird jeden Abend ein Teil der Geschichte von „Jonathan auf dem Weg nach Bethlehem„ auf der Internetseite www.seelenlichtung.de zum Anhören zur Verfügung gestellt. Diese könne auch mit einem Smartphone abgerufen werden, und eventuell sei dies auch eine Gelegenheit, bei der die Jüngeren mit den Älteren Zeit verbringen und diesen bei der Technik helfen könnten, sinniert Ramona Vogelbacher.

„Ich würde mich freuen, wenn davon Gebrauch gemacht würde. Man könnte doch auch die Tonspuren – die genehmigt sind – mit Freunden und Familie, die in der weiten Welt wohnen, anhören“, regt die Initiatorin an. „Lassen sie uns das Gute daran finden, so sehr ich es selbst vermissen werde“, sagt sie weiter.

Die Gestalter der Adventsfenster dürfen gerne ein Foto ihres geschmückten Fensters an die Telefonnummer (01 77) 7 04 99 18 schicken. Diese werden dann ebenfalls auf der Internetseite veröffentlicht – und wer Deezer nutzt, kann die Lieder über die Playliste „Adventsfenster Wodi“ hören.