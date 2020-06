von Anita Reichart

Wolterdingen (rei) Es grünt auf dem Sportgelände des Wolterdinger Fußballclubs. Trotz Corona-Einschränkungen und der damit verbundenen Hindernisse bleiben die Kicker am Ball. In Kürze werden auch wieder Freundschaftsspiele auf heimischem Rasen ausgetragen.

Der Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenspielfeld ist bald fertig. Jetzt fehlen noch die Zaunanlage sowie der Außenpflasterbelag. „Wir haben dann nicht nur den schönsten, sondern mit 6600 Quadratmeter Fläche – hinter den Tor vier Meter Auslauf, sowie seitlich zwei Meter – auch einen der modernsten Kunstrasenplätze im Schwarzwald-Baar-Kreis„, erklärt der Vorsitzende Markus Langenbacher und zeigt sich stolz, was sein Verein auf die Beine gestellt hat. Aber man muss zukunftsfähig bleiben, fügte er an.

Doch alles hat auch seinen Preis: Rund 260.000 Euro kostet die Maßnahme. Die Stadt Donaueschingen hat einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro bewilligt. Vom Badischen Sportbund Freiburg wird eine Förderung von 85.000 Euro gewährt. Eigenmittel des Vereins tragen darüber hinaus zur Finanzierung bei. Dank des hohen ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder und infolge von Eigenleistungen habe der Verein erheblich Kosten eingesparen können. Spenden zur weiteren Finanzierung des Platzes seien jedoch weiterhin erforderlich. Eine Säule ist die Crowdfoundin-Aktion der Volksbank, bei der jeder Spenden kann und die Volksbank verdoppelt den Betrag anschließend.

Der Platz wird auch schon genutzt: Die Herren sind mit dem neuen Trainer Massimo Guaglianone mit Freude und Eifer in das Training für die neue Saison gestartet. Selten habe man die Wolterdinger Jungs so engagiert und konzentriert gesehen. Folgende Freundschaftsspiele sind auf heimischem Platz terminiert: Mittwoch, 8. Juli, 19 Uhr, FC Wolterdingen-DJK Villingen. Sonntag, 12. Juli, 16 Uhr, FCW-FC Triberg. Mittwoch, 15. Juli, 19 Uhr, FCW-SG Mönchweiler/Peterzell, und am Samstag, 18. Juli, 16 Uhr, FCW-SSG Donaueschingen.