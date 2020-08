von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Eigentlich kann man ihn sich gar nicht mehr wegdenken, den italienischen Bauernladen an Ortseingang von Aasen. Seit zehn Jahren betreibt Timo Rosetto das ungewöhnliche Geschäft in der alten Aasemer Schmitte an der Kurve der Ostbaarstraße. Jetzt lädt er zum Ausverkauf ein.

Ende November wird die große Eingangstür zugemacht. Kisten mit frischem Obst, alte Vespas, Mopeds, eine große hölzerne Weinpresse und auch mal ein Fiat Bambini stehen auf dem Hof und laden Vorbeigänger und Vorbeifahrer zum Hinsehen, Stehenbleiben und Kaufen ein. Timo Rosetto hat die alte Schmitte zum Shopping-Ort gemacht, an dem man mit allen möglichen unerwarteten Angeboten überrascht wird.

Vespas und alles Mögliche andere: Der Bauernladen hält vieles bereit, was man dort zunächst nicht vermuten würde. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Geschäftshintergrund ist seit 20 Jahren der Tierfuttervertrieb von Timo Rosetto. In Aasen gibt es alles, was Tierfreunde für ihre Pferde, Hamster, Hasen, Vögel und Katzen brauchen. Und in der großen Halle gibt es über das Tierfutter hinaus Antiquitäten, Kuriositäten, Bauernschränke, eine Armbanduhrensammlung, Puppen, Handtaschen, Keramiken, eine alte Ape und alles Mögliche andere an Überraschungen zu entdecken.

Dazu kommen im Nebenbereich italienische Weine, Spirituosen, frisches Obst, Olivenöle sowie italienische Wurstwaren, Nudeln und Käsesorten. Letzteres kauft Rosetto regelmäßig frisch im Dorf seiner Großmutter in den Abruzzen ein.

Der Obststand des Bauernladens. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Der Antiquitätenhandel aber ist die erklärte Liebhaberei und Passion des in Trossingen aufgewachsenen „italienischen Schwaben“, wie Rosetto sich selber bezeichnet. Zum Einkaufen fährt er durch Italien und bis nach Jugoslawien. „Ich nehme mit, was mir persönlich gefällt, ganz nach meinen Emotionen.“

Davon zeugt auch die Ape, ein dreirädriges Tuk-Tuk, das er selbst mit einem Anhänger aus Rumänien geholt hat und die jetzt hinter dem Obst-Kistenstand auf Liebhaber wartet. „Ich kaufe für mich ein“, bekennt Rosetto, „stelle die Unikate aus und gebe sie her, wenn sie einer will.“

Auch dies gehört zum derzeitigen Sortiment: eine Miniauto-Sammlung. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Alles in der Halle – dem Museum wie manche Besucher erst mal vermuten – kann gekauft werden. Interessenten und einfach Neugierige können sich ungeniert umsehen. Bei Gelegenheit und insbesondere freitagnachmittags, wenn alles eh schon etwas entspannter ist, steht man auch mal mit einem Kaffee oder Viertele beieinander.

Alte Registrierkasse gefällig? Oder eine Handtasche? Oder ein Filmplakat? das schillernde Sortiment bietet oft Unerwartetes. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Das Geschäftsmodell scheint aufzugehen. „Die zehn Jahre waren eine tolle Zeit“, zieht Rosetto Resümee. Gleichwohl steht für den lockeren und unerschrockenen Geschäftsmann mit sparsamem Lebensstil jetzt etwas Neues an. Ab dem neuen Jahr wird er in der Region für einen großen Tierfutterhersteller tätig sein. Das passt zu dem Hallenpachtvertrag, der am 2. Dezember ausläuft.