Seit 16 Jahren gehört der Lions-Adventskalender für viele Donaueschinger zu den festen Ritualen der Vorweihnachtszeit. Unter dem Motto: Aus der Region – für die Region, unterstützt der Lions-Club Donaueschingen mit dem Verkauf der Kalender hilfsbedürftige Menschen, gemeinnützige Institutionen und kulturelle Projekte in der Region.

Wie immer ziert ein winterliches Motiv der Stadt den Kalender, in diesem Jahr eine winterliche Idylle an der Brigach, festgehalten und zur Verfügung gestellt vom früheren Stadtbaumeister Heinz Bunse.

Ab wann gibt es die Kalender?

Die Kalender können ab Mittwoch 2. November, in folgenden Verkaufsstellen erworben werden: Herrenbekleidung Schmoll, Kunstwerk, Morys Hofbuchhandlung und Hofapotheke (alle in der Karlstraße). Am 25. November erfolgt der Verkauf auch auf dem Wochenmarkt.

Die Gewinn-Nummern

Die Gewinn-Nummern werden im SÜDKURIER sowie auf der Homepage und über Facebook bekannt gegeben. Unter Vorlage des Kalenders können die Gewinne im Kunstwerk, Karlstraße 38, bei Birgit Hall, Telefon: 0151/4167 2263 bis zum 25. Februar 2023 abgeholt werden.

Und die Preise?

Die Zahl der Preise, die sich hinter den Türchen verstecken, wurde in diesem Jahr noch einmal gesteigert. 125 davon gibt es 2022 zu gewinnen. Dies verdanke der Club der großzügigen Spendebereitschaft von Donaueschinger Geschäftsleuten, Gastronomen der Region, zahlreichen Firmen und Mitgliedern des Clubs.

„Ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Spender, die uns zum Teil schon seit Jahren mit ihren Gaben unterstützen und so dieses attraktive Vorweihnachtsgeschenk erst möglich machen“, betont Birgit Hall, die für Erstellung und Vertrieb des Kalender im Club organisatorisch verantwortlich zeichnet.