von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Vor einem guten Jahr brachten zahlreiche engagierte Einwohner mit Ortsvorsteher Horst Hall die „Aasener Zukunftswerkstatt„ auf den Weg. Ein Projekt, das darauf angelegt ist, das gute Leben und Zusammenleben im Dorf strukturiert weiter zu entwickeln.

Dazu wurden Arbeitsgruppen gebildet, die sich unter anderem die Themen Nachbarschaftshilfe, ökologische Dorfentwicklung, Entwicklung von Selbsthilfegruppen oder Kultur im Dorf vornahmen. Als Vorbild diente die Gemeinde Mönchweiler, die mit dem Verein Generationenbrücke dazu bereits einiges realisiert hatte.

AG Dorfkultur schreibt an Mitbürger

Inzwischen kam die Corona-Pandemie und hat die Kommunikation in den Arbeitsgruppen ein Stück weit – aber offensichtlich nicht ganz – ausgebremst. Kurz vor Weihnachten fanden alle Aasener Hauseigentümer einen auffälligen blauen Flyer in ihren Briefkästen: Auf der Vorderseite alte und neue Häusernamen und auf der Rückseite ein Brief an die lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Darin erläutern die vier Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (AG) Dorfkultur, Karin Haas, Karl Happle, Michael Hepting und Konrad Oberdörfer, worum es geht.

Aasener Hausschilder In der AG möchte man das Projekt im neuen Jahr realisieren. Die Mitglieder würden sich sehr freuen, wenn möglichst viele Häuser in ihrem Dorf mit einem entsprechenden Schild versehen werden könnten. Und dazu stehen sie auch zum persönlichen Beratungsgespräch bereit. Vorbehaltlich der Corona-Entwicklung würden die Mitglieder der AG Dorfkultur dazu auch Hausbesuche machen. Auf jeden Fall können Interessierte sofort per E-Mail unter dorfkultur-aasen@posteo.de Kontakt aufnehmen oder ihren Textvorschlag für das eigene Hausschild übermitteln. (ewk)

Wie überall in den Dörfern der Ostbaar waren früher auch in Aasen Hausnamen üblich, die sich auf die Familie oder irgendetwas Spezifisches bezogen: s‘Schniiderlis, s‘Gorijakobe oder s‘alte Vogts. Die AG Dorfkultur möchte diese Tradition wieder beleben und sichtbar machen. Man möchte aber nicht nur die alten Hausnamen wieder in den Blick bringen, sondern auch die Besitzer neuerer Häuser und von Neubauten für diese Tradition gewinnen.

Schilder sollen Dorfgemeinschaft stärken

„Die Schilder sollen vor allem der Identifikation mit unserem schönen Dorf dienen, aber auch Jedem das Dorf und seine Geschichte näherbringen. Schließlich bilden Menschen von überall her die Aasemer Dorfgemeinschaft, und das soll auch erfahrbar sein“, heißt es auf dem Flyer.

Neben anderen Projekten wie Dialektförderung und der filmischen Dokumentation von Erinnerungen einiger älterer Mitbürger haben Mitglieder der AG nach dem Vorbild einiger Nachbarortschaften wie Gutmadingen und Heidenhofen das Häusernamen-Projekt aufgegriffen, um verschwundene alte Häusernamen wieder sichtbar zu machen und aufleben zu lassen. Aber auch den Besitzern der vielen neuen Häuser soll die Gelegenheit geboten werden, aus der Anonymität herauszutreten. Natürlich nur, wenn die Bewohner das wünschen, betont Karl Happle ausdrücklich.

Gesprächsstoff für die freien Tage

Eigentlich habe man die Aktion ja schon viel früher starten wollen. Aber nun biete sich über die Weihnachtsfeiertage und die Jahreswende in den Familien vielleicht doch die Gelegenheit, über den eigenen Hausnamen zu reden. Dabei könnte ja vielleicht auch ein alter Familienhausname wie s‘Gottlobe wieder ins Erinnerung kommen.

Das Wissen um die alten Häusernamen ist weitgehend verlorengegangen. Wer noch ganz viel darum wusste, war der kürzlich verstorbene Hermann Rothweiler. Mitglieder der AG Dorfkultur konnten mit ihm aber noch eine Liste mit alten Aasener Häusernamen erstellen.

Hellblaues Alu-Schild für 25 Euro

Jetzt hofft man, dass sich auch Neubürger gewinnen lassen, neue Häusernamen zu erfinden und an ihrem Zuhause sichtbar machen. Die AG hat für die Darstellung alter wie neuer Häusernamen bereits ein durchaus überzeugendes Hausschild-Format entwickelt.

Die ovale hellblaue Scheibe in der Größe von 32 x 22 Zentimeter aus wetterfestem Alu-Dibond ist farblich an das Aasener Wappen angelehnt und wird inklusiv Montagematerial für 25 Euro das Stück angeboten. Zu lesen sein sollen neben dem historischen oder neuen Hausnamen auch ein paar Daten wie das Baujahr, wer in der Vergangenheit hier gewohnt hat oder wie die Liegenschaft genutzt oder umgebaut wurde.