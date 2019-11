Den Einbruch in eine Wohnung an der Kardinal-Bea-Straße datiert die Polizei auf einen Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Eindringlinge durchstöberten die gesamte Wohnung und erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro.

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Lindenweg eingedrungen. Die Täter schlugen die Verglasung einer Tür ein und stiegen in das Gebäude ein. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Über das Diebesgut liegen noch keine Informationen vor.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Nummer 07 41/47 70 entgegen.