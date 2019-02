von SK

Ein Audi-Fahrer hat am Dienstag, gegen 8 Uhr, an der Kreuzung der Spitalstraße mit der Heinrich-Feurstein-Straße die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet. Laut Polizei sei es darauf zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Die Folgen: keine verletzten Personen und rund 8000 Euro Schaden an beiden Autos.

9000 Euro Sachschaden forderte am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Steinweg, Eichendorffstraße und Schluchweg. Eine 19-jährige Fahrerin eines VW Eos war auf dem Steinweg unterwegs und wollte die Eichendorfstraße geradeaus in Richtung Schluchweg überqueren. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen VW Touareg, dessen 30-jähriger Fahrer sich von rechts auf der Eichendorffstraße der Kreuzung näherte. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt.