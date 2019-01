von SK

Polizeihauptkommissar Günzel stand über 44 Jahre im Dienste der Polizei. Er war zuletzt stellvertretender Leiter des Bezirksdienstes in Donaueschingen und gleichzeitig ausgewiesener Spezialist für die Bearbeitung von Fällen der Cyberkriminalität. Oberkommissar Keller, über 41 Jahre im aktiven Polizeidienst, war seit 1997 Sachbearbeiter für Jugendkriminalität und in Sachen Prävention auch oft an Schulen in Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen unterwegs.

Im Beisein vieler Kollegen und der Ehefrauen der Jungpensionäre überreichte der Leiter der Direktion Polizeireviere, Ralf Thimm, die Pensionierungsurkunden.

Die Stelle von Helmut Günzel wird präsdiumsintern ausgeschrieben und soll laut Revierleiter Thomas Knörr im Idealfall Anfang April neu besetzt werden. Mittelfristig soll auch für Elmar Keller eine Verstärkung nach Donaueschingen kommen.