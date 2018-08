von Christa Hauger

Grüningen – Das Leben führt Regie: Das ist jetzt bei der Theater AG in Grüningen keineswegs der Titel des nächsten Theaterstückes. Das Leben – nämlich Hindernisse hinsichtlich Beruf, Familie und Gesundheit – haben der Grüninger Theaterbegeisterten zum wiederholten Mal einen Strich durch ihre Pläne für die Bühne gemacht. Das bedeutet: Es wird also auch in diesem November keine Theateraufführungen der Grüninger Laienspieler geben.

Das sonst schon so bezeichnete verflixte 7. Jahr nach ihrer Gründung haben sie zwar noch mit Bravour gemeistert und vielen Theaterfreunden aus der näheren oder weiteren Umgebung mit der unterhaltsamen Komödie „Frühlingserwachen“ von Regina Rösch unbeschwerte, frohe Stunden beschert. Doch seitdem ist sprichwörtlich der Wurm drin.

Eine Szene aus einer früheren Aufführung der Grüninger Theater AG: Damit es wieder Theaterabende geben kann, sucht die Gruppe jetzt dringend nach weiteren Darstellern. | Bild: Christa Hauger

Selbst der glückliche Zugewinn einer neuen Grüninger Spielerin und eines jungen, begabten Darstellers konnten die anderweitig entstandene Lücke nicht schließen. An mancher Haustüre hat Organisator Dieter Löhri noch geklingelt und das eine oder andere persönliche Gespräch gesucht, doch leider erfolglos.

Nach einer kürzlich stattgefundenen Krisensitzung blieb den Mitgliedern der Grüninger Theater AG darum nur übrig, jetzt schweren Herzens das diesjährige Theater-Aus bekannt zu geben.

Untätig bleiben wollen die Theater-Aktiven jedoch nicht bis zum kommenden Frühjahr, dem Start der nächsten Saison. Jeder hat sich bereit erklärt, Augen und Ohren offen zu halten, um nach eventuell vorhandenem Interesse am Laienspiel und damit potenziellen Spielerkollegen Ausschau zu halten.

Schließlich soll das bereits ausgesuchte, neue Stück nur für ein halbes Jahr in der Schublade ruhen, um dann hoffentlich von acht vom Theatervirus befallenen Schauspielern doch noch auf die Grüninger Theater-Bühne gebracht zu werden.

Stammtisch Um den Spielerzusammenhalt weiter zu erhalten und zu festigen sowie Interessenten das Kennenlernen zu erleichtern, findet monatlich ein zwangloser Theater-Stammtisch im FC-Vereinsheim statt. Auskünfte bei Dieter Löhri, Telefon 0771 / 1 39 27.

