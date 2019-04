von Roger Müller

Um halb neun haben sich am Samstagmorgen die Helfer für die Stadtputzete getroffen. Werktags ist das für Berufstätige und Schüler nichts Besonderes, aber aufs Ausschlafen am Samstag zugunsten eines mitunter richtig ekelhaften Dienstes an der Allgemeinheit zu verzichten, verdient Respekt. Dieses freiwillige Freizeitopfer, das etliche Schüler leisteten, wirft auch einen Blick auf die gegenwärtige Diskussion über das vermeintliche Schulschwänzen bei den Freitags-Klimademonstrationen.

Noch früher war indess der Leiter der Technischen Dienste der Stadt Donaueschingen unterwegs. Für Armin Börnert begann die Aktion Saubere Landschaft um 6.45 Uhr. Er fuhr auf dem Zubringer in Richtung Allmendshofen, als er am Straßenrand ein Auto mit auswärtigem Kennzeichen entdeckte, dessen Lenkerin ausgestiegen war und sich auffällig in alle Richtungen umschaute. Börnert konnte dann im Rückspiegel beobachten, wie die Autofahrerin einige Müllsäcke an den Straßenrand stellte und sich unerkannt davon machte. Die Technischen Dienste sammelten natürlich auch diese Säcke umgehend ein.