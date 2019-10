von SK

Der 71-jährige Fahrer eines Transporters hat am Mittwochnachmittag auf einem Seitenarm der Dürrheimer Straße nicht aufgepasst und ist mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Laut Polizei sei der ortsunkundige Fahrer eines VW Crafter gegen 15.30 Uhr stadtauswärts gefahren. Vermutlich abgelenkt durch die Hausnummernsuche sei er zu weit nach links geraten. Just in dem Moment, als ein 35-Jähriger mit seinem Auto von einem Grundstück nach rechts auf den Seitenarm abbog. Es kam zwischen beiden Autos zum Zusammenstoß. Niemand wurde verletzt.