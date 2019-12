„Hautnah“- Konzerte sind beliebt! Säle, in denen man den oder die Künstler aus ein paar Metern Entfernung live erleben kann. Diese ganz besondere Nähe macht Veranstaltungen in eher kleinen Räumen für Publikum so attraktiv. Auch für den Künstler, der sein Publikum tatsächlich sieht und hört.

Sonst singt er vor tausenden Menschen

Samuel Rösch, Voice-of-Germany–Gewinner 2018, spielte in den ein solches Konzert. Sonst singt er vor Tausenden von Menschen, in Donaueschingen waren es über 100 Zuhörer, die er mit seiner warmen Stimme begeisterte.

Mit dabei in seinem Konzertprogramm: Vier Lieder, mit denen er bei Voice of Germany das Publikum für sich begeisterte, und zehn Lieder aus seiner CD und seinem aktuellen Projekt. Alles begleitet von Piano/Keyboard und Gitarre, die von zweien seiner Bandmitglieder gespielt wurden. Mit seinen Zwischenansagen wurden die Lieder für die Zuhörer noch eindrücklicher, wie zum Beispiel das Lied „Dunkle Wolken ziehn vorbei“, in denen er sich mit seiner Diagnose Diabetes auseinandersetzte.

Einblicke in den Backstage-Bereich

Über die letztjährige „Voice of Germany“-Staffel gab es einige Blicke in den Backstagebereich, und die Zuhörer konnten den Menschen Samuel Rösch hinter dem Voice-of-Germany-Gewinner ein Stückchen kennenlernen. Und der bringt seinen Glauben an Gott in seinen Liedern ganz selbstverständlich auf moderne Weise zu Gehör – gesanglich professionell mit seiner runden Stimme und der mitreißenden Darbietung, die auch die Zuhörer aktiv werden lässt.

Zum Abschluss ein Selfie mit dem Sänger

Er berichtete über den Prozess, wie es zu seiner aktuellen Single „Wir“ kam. Dieser Song war dann auch der Abschluss des Konzertes. Das Publikum entließ ihn erst nach zwei Zugaben von der Bühne.

Ein rundum gelungenes Event, bei dem sich hinterher noch viele vom Suppen- und Fingerfoodbüffet zum gemütlichen Verweilen verlocken ließen und mit dem Sänger Fotos schießen konnten. Hautnah eben.