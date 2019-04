von Roger Müller

Mit einer leichten Beitragserhöhung geht es für den Judoverein Donaueschingen in das neue Vereinsjahr. Über 100 Mitglieder, davon 86 aktiv, trainieren montags und freitags in der Realschulturnhalle, Aushängeschild ist Esra Yazici, sie wurde Anfang März diesen Jahres deutsche Meisterin der Klasse U18.

30 Kinder im Training

Vier Trainer betreuen die über 80 Aktiven auf den Judomatten. Besonders wenn 30 Kinder in der Realschulturnhalle im Training sind, ist ein gutes Nervenkostüm gefragt. 27 Gurtprüfungen wurden 2018 abgelegt, Heinz Djado absolvierte dabei den 4. Dan "und ist somit aktuelle höchst graduierter Judoka von Donaueschingen", so der Vorsitzende Alexander Dannecker.

Zu kleiner Kader

Trotz der guten Trainingsbeteiligung lief es sportlich weniger rund bei der Herrenmannschaft in der Badenliga. Sie belegte am Ende den letzten Tabellenplatz. In dieser Saison will der Judoverein keine eigenes Team melden, jedoch Mannschaften aus Freiburg und Neustadt unterstützen. Verletzungspech und ein zu kleiner Kader ließen die Sportler zu dieser Entscheidung kommen.

Schwierige Gewichtsklassen

"Außerdem ist sehr schwierig, in unserer doch mit Judokämpfern dünn bestückten Region eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen", so Dannecker. Mit einem Zwinkern bemerkte er zudem noch, dass es heutzutage sehr schwierig sei, die geforderten Judokas gerade in der Gewichtsklasse unter 60 sowie über 100 Kilogramm zu bekommen. "Welcher gestandene Mann hat schon unter 60 Kilogramm beziehungsweise in Zeiten des Body Mass-Index über 100 Kilogramm", so der Vorsitzende.

50. Geburtstag wird gefeiert

Doch der Fokus liegt nach wie vor auf dem Trainingsbetrieb und dem Fortbestand des Judosports in Donaueschingen. "Nicht umsonst gehen wir in 2019 in unser 50. Jahr, was wir am Ende des Jahres nicht pompös, aber dennoch adäquat feiern wollen", Alexander Dannecker. Der letzte Tagesordnungspunkt war dann noch die Aussprache um die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, die dann einstimmig von der Versammlung verabschiedet wurde. Die letzte Beitragserhöhung war im Jahr 2002.