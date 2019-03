von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

"Ostern mit allen Sinnen erleben", das ist etwas anderes als eine vorgelesene Ostergeschichte, sagt Kooperator Markus Rammninger vom Pfarramt der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen. Vom 7. bis 22. April ist es wieder so weit. Dann bietet der Ostergarten im Mariensaal an der Eilestraße wieder eine Zeit- und Gefühlsreise durch die biblische Ostergeschichte.

Erfolg soll wiederholt werden

Zuletzt vor zwei Jahren gab es diesen Ostergarten im Mariensaal schon einmal. Inzwischen sind engagierte Gruppen und ehrenamtlich Mitarbeitende aus der Pfarrgemeinde an den Vorbereitungen, das neuerliche Ereignis vorzubereiten.

So stellte sich Ostern mit allen Sinnen vor zwei Jahren im Mariensaal dar. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Verschiedene interaktive Elemente

Vierzehn Tage lang führt ein Reisebegleiter in die Situation im Land Israel vor rund 2000 Jahren ein, geleitet zu einigen Station der letzten Tage Jesu und lädt ein, sich auf verschiedene interaktive Elemente einzulassen. "Erleben Sie mit, wenn Jesus in Jerusalem einzieht, mit seinen Jüngern Abendmahl feiert, in Gethsemane betet, Menschen am Kreuz stehen, der Tod keine Macht mehr hat und Freude und Hoffnung siegen", heißt es im Einladungsflyer.

Dezente und deutungsoffene Gestaltung

"Ostern mit allen Sinnen" ist so konzipiert, dass es das geschichtliche Ereignis nicht einfach nur nachstellt, sondern eine dezente und deutungsoffene Gestaltung bietet. Am besten ist das in einer der interaktiven Führungen zu leben.

So berichtete der SÜDKURIER im März 2015 – auch damals gab es bereits einen Ostergarten. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Unterschiedliche Führungsangebote

Die je nach Wochentag unterschiedlichen Führungszeiten findet man auf der Homepage der Pfarrgemeinde. Dort kann man sich auch zu den festen Führungsterminen anmelden. Spezielle Termine für Gruppen ab mindesten zehn Personen, Schulklassen und Kindergartengruppen können im Pfarramt vereinbart werden.

Unabhängig von der Konfession

Ziel des Projektes ist es, möglichst vielen Menschen ein einmaliges Ostererlebnis zu bieten und das Ostergeschehen auch Fernstehenden und unabhängig von der Konfession ansprechend näher zu bringen. Darum wird auch auf Eintrittspreise verzichtet. Um die Kosten des umfangreichen Projektes zu decken, wird um eine freiwillige Spende gebeten.

Auskünfte zu "Ostern mit allen Sinnen" gibt es beim Katholischen Pfarrbüro St. Johann, Karlstraße 71, Donaueschingen, Tel. (0771) 89 78 20.

Infos im Internet:

http://www.kath-donaueschingen.de