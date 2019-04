Zeit ist relativ. Das wissen wir zumindest, seit Albert Einstein seine Relativitätstheorie aufgestellt hat, sie uns irgendwann mal im Physik-Unterricht auch jemand versucht hat, näher zu bringen. Auf die Relativität wirken etliche Faktoren ein.

Besonders viele sind das an besonders schönen Frühlingstagen. Besonders dann, wenn besonders viele in der Familie besonders krank sind. Und besonders: wenn es um kleine Kinder geht. Also gut, irgendwie sollte trotz Krankheit dennoch ein Beschäftigungsprogramm für die Kleinen angeboten werden, das nicht aus nonstop TV besteht. Den ganzen Tag vor der Glotze? Geht nicht.

Natürlich will man als Elternteil besonder kreativ sein und besonder pädagogisch wertvollen Spaß liefern. Los geht es mit dem Glitzereinhorn-Bingo, dazwischen hören wir eine Folge mit der Tonie-Box, der modernen Version des Kassetten-Rekorders, dann wird gemalt, mit Duplo-Steinen gebaut und schließlich erleben wir noch ein Abenteuer mit kleinen Spielzeug-Hunden und ihren Miniaturfahrzeugen. Geht immerhin alles, in der Fantasie.

Schließlich ein Blick auf die Uhr. Gefühlt müsste man ja nun schon bald das Abendessen richten. Effektiv vergangene Zeit: Eine Stunde und 30 Minuten. Vergeht die Zeit also schneller, wenn man Kinder hat? Ja, das tut sie. Nur nicht an Sonnentagen, die wegen Krankheit drinnen verbracht werden müssen.

Was an der Situation allerdings fair ist, zumindest im Sinne eines Ausgleichs: Was tagsüber an Zeit nicht wirklich schnell vergeht, tut es in der Nacht umso eher. Klar, nach mehreren nächtlichen Spaziergängen, um etwas zu trinken zu holen, einmal Assistenz beim Toilettengang und zweimal Nase putzen ist einiges an Zeit vergangen. Ist man beschäftigt, hat sie die Angewohnheit, besonders schnell zu verstreichen. Zumindest in der Nacht und bei unfreiwilligen Nickerchen am Wochenende.