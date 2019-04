Ja, auf dem Dienstleistungssektor zu arbeiten ist nicht immer ein Spaß. Heiß umkämpft ist das Feld. Besserer Service, bessere Leistung und vor allem: die besseren Ideen setzen sich durch. Wer nicht abliefert, der bleibt schnell auf der Strecke.

Das hat auch ein englisches Hotel in Keswick erkannt. Dort will man sich mit tierischer Unterstützung einen Vorteil auf dem touristischen Markt sichern. Sicher bieten etliche Hotels einen Yoga-Kurs an. Im Armathwaite Hall Hotel gibt es diese fernöstliche Entspannungs-Methode zwar auch zu lernen, allerdings mit einem zusätzlichen Faktor, der die Angelegenheit interessanter gestaltet. Beim Kurs ist tierische Begleitung mit dabei. Werden Sie sagen: „Klar, kennt man ja von der Delfintherapie oder von den Schulhunden, die beim lernwilligen Nachwuchs für Entspannung sorgen.“

Allerdings handelt es sich hier um Lemuren. Ja, wirklich. Die affenartigen Tiere von der Insel Madagaskar streifen mit ihrem flauschigen Fell zwischen den Yoga-Teilnehmern. Daher auch die Bezeichnung des Angebots als „Lemoga.“ Die Aktion soll für Wohlfühlmomente sorgen – und zwar bei Mensch und Tier.

Die Tiere kommen dabei übrigens nicht direkt aus Madagaskar, sondern von einem benachbarten Park, wo sie zu Hause sind.

Baaremer Tierwelt geeignet?

Auch auf der Baar sind Hotels auch immer auf der Suche nach neuen Ideen, um den Besuchern eine außergewöhnliche Erfahrung zu bieten. Doch welche Tiere wären für die Baaremer Yoga-Variante geeignet. Mit flauschigen Schafen zu kuscheln ist sicher auch ganz nett, allerdings ist der Geruch des Fells sehr intensiv. Gleiches gilt in verstärktem Maße für Schweine, mit denen (die armen Schweine) davon abgesehen vermutlich auch niemand unbedingt kuscheln möchte.

Bleibt nur noch der Klapperstorch. Und ob der in Kuschellaune ist, darf bezweifelt werden. Vermutlich wird er vorher ordentlich mit seinem Schnabel zwicken. Wobei, das dürfte sicher gut für die Durchblutung sein. Irgendeine Geschäftslücke wird sich schon finden.