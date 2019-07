von Anita Reichart

Trotz drohenden Gewitters und Regenwolken können die Wolterdinger gemütlich feiern und der Musik lauschen. Das 15. Freiluftkonzert zur Ferieneinstimmung wurde zu einer beschwingten Abendserenade und stand offensichtlich unter einem guten Stern.

Donaueschingen Katharina Kögler gibt bei den Wolterdinger Musikern den Ton an Das könnte Sie auch interessieren

Am frühen Abend dachte man schon, dass das Konzert ins Wasser fallen würde. Dunkle Wolken zogen auf, in der Ferne war bereits Donner zu hören. Doch Regen und Gewitterwolken verzogen sich schnell wieder und hinterließen eine angenehm frische Abendluft. Und so wurde gesellig in das Wochenende gefeiert.

Bis tief in die Nacht genießen die Besucher den schönen Sommerabend auf dem Wolterdinger Dorfplatz. | Bild: Anita Reichart

Musik auf Dorfplatz

Schließlich stand auch die Musik im Fokus des Abends. Dank des Vororchesters, der Spielgemeinschaft Grüningen-Aufen-Wolterdingen, unter der Leitung von Marcus Hildebrand, der Jugendkapelle Schönwald und einer kleinen Besetzung der heimischen Musikkapelle, erklangen vom Dorfplatz Melodien in alle Himmelsrichtungen in die Baar hinaus.