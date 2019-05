von Anita Reichart

„Die heimischen Landfrauen sind etwas ganz wichtiges für den Ort. Sie sind immer da, wenn man sie braucht“, lobte Ortsvorsteher Reinhard Müller die „fleißigen Bienen“, wie diese Gruppierung auch genannt wird, bei ihrer Jahreszusammenkunft. Er ließ es sich trotz Gemeinderatsitzung, wo er um zügige Abwicklung bat, nicht nehmen, seinen letzten offiziellen Termin als Orts-Chef bei den Landfrauen wahrzunehmen.

Ehrungen für treue Mitglieder

Beim Landfrauenverein mit seinen aktuell 81 Mitgliedern stimmt es in jeder Hinsicht. Und in dieser geselligen und familiären Runde, wurden die erste Vorstandssprecherin Margot Held, Else Vogler, und in Abwesenheit Sigried Zimmermann und Rita Neininger, für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für zehn Jahre wurden Kassenprüferin Eva Günther und Franziska Dannecker geehrt. Die silberne Biene erhielt Monika Durler, die nun aus beruflichen Gründen ihr Amt als Schriftführerin abgeben muss.

Nachhaltigkeit für eine intakte Umwelt

Das Schwerpunktthema bei den Landfrauen ist „Werte erleben – Werte leben“. Dieses Thema wird auch im kommenden Jahr Begleiter sein. „In allen Lebensbereichen sollte nachhaltiges Handeln und Wirtschaften oberstes Gebot sein, wenn wir unseren Enkeln und Urenkeln eine intakte Umwelt erhalten wollen. Und dies ist auch von den jungen Menschen gewollt, das sehen wir bei den Freitagsdemonstrationen der Schüler“, sagte die Vorstandssprecherin.

Landfrauen haben noch viel vor

Am 14. Mai ist eine Maiandacht bei der Grotte im Burgwald geplant. Treffpunkt um 17.30 Uhr am Rathaus. Auf Schusters Rappen geht es im Juli nach Zindelstein in den Schwarzen Buben. Im August ist wieder eine Kräuterbüschelbinde-Aktion geplant. Am 8. September kann wieder in der Feldner Mühle geholfen werden; der Ausflug findet am 10. September statt. Im Oktober soll es zudem wieder einen Seniorennachmittag geben.