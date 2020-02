von Anita Reichart

Freud und Leid halten sich auch dieses Jahr beim Wolterdinger Förderverein Schwimmsportfreunde wieder die Waage. Der Vorstand ist zwar wieder komplett, doch fehlt erneut Personal. Daher stürzt sich der Verein in eine Zukunft mit Untiefen, wie bei der Jahreshauptversammlung deutlich wurde.

Neue Vize-Chefin

Als Nachfolge von Andreas Kromer konnte Katja Träger als neue Vize-Vorsitzende gewonnen werden. Der 40-Jährigen liege viel am Bad, freute sich die Vorsitzende des Fördervereins, Ramona Vogelbacher. Die beiden Beisitzerinnen Gabriele Scheu und Claudia Dagne konnten in ihren Ämtern genauso bestätigt werden wie die Kassenprüfer Kornelia Doser und Georg Schrenk.

Ansonsten konnte die Vorsitzende und Donaueschinger Gemeinderätin ein aus ihrer Sicht „bombiges Jahr 2019“ Revue passieren lassen. Es sei aber auch ein Lehrjahr für sie gewesen, und dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind, wie man so schön sagt, musste sie einige Male erfahren. „Zukunft entsteht aus der Gegenwart, im Wissen um die Vergangenheit“, fügte sie an. Es habe auch schon einige Momente gegeben, als sie kurz vor der Kapitulation gestanden habe, doch habe sie immer wieder aus den unterschiedlichsten Richtungen Nothilfe bekommen.

Ein echter Rekord

Der Förderverein mit seinen aktuell 292 Mitgliedern konnte also das Jahr 2019 mit sehr guten Zahlen abschließen: 10 045 Besucher konnten verbucht werden. Zwei Saharawochen mit einmal 3000 und nochmals 2000 Badegästen waren herausragend. Dies war ein echter Rekord: Zwar konnten im Jahr 2003 über 15 000 Gäste verzeichnet werden, doch bei anderen Bedingungen, sprich ausgedehnteren Öffnungszeiten. 500 Arbeitsstunden haben die Mitglieder in den Erhalt des kleinen, aber feinen familienfreundlichen Freibades investiert – insgesamt sind dies rund 62 Arbeitstage.

Schwimmkurs kommt gut an

Der erste Schwimmkurs nach zehn Jahren unter der Regie der DLRG, sprich der Familie Moch, ergab sechs Seepferdchen, sechs bronzene und ein silbernes Leistungsabzeichen. Auch in puncto Gesundheit gab es wieder attraktive Angebote, wie das beliebte Frühschwimmen oder Aquagymnastik mit der Ortschaftsrätin Christina Suppanz. Außerdem wurde wieder Yoga unter freiem Himmel mit Anja Ruf angeboten.

Wandelnde Litfaßsäulen

Doch dass dies alles wieder so in normalen Bahnen ablaufen kann, braucht es noch eine Person, die für Brigitte Winterhalter im 14-tägigen Wechsel als Kassierer und Badeaufsicht fungiert. Diesen Posten zu besetzen, ist das A und O für eine Öffnung des Freibads. „Die Angelegenheit ist dringlich, und uns wird wohl nicht erspart bleiben, wie schon im vergangenen Jahr wieder als wandelnde Litfaßsäulen über die Wolterdinger Fasnet die Werbetrommel zu rühren“, so die Vorsitzende.