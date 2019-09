von Anita Reichart

Über eine sensationelle Saison 2019 zieht der Wolterdinger Förderverein Schwimmsportfreunde jetzt Bilanz. Dabei kam das Allerbeste ganz zum Schluss.

Genauer gesagt am Sonntag, 19 Uhr, nachdem sich die Pforten dieses Jahr für die Badefreunde schlossen: Dann konnte Ramona Vogelbacher, Vorsitzende des Fördervereins, mit strahlendem Gesicht die Rekordzahl von 10 045 Besuchern verkünden. Und das mit 31 geschlossenen Tagen von möglichen 99.

Ein echter Rekord

Dies ist ein echter Rekord: Zwar konnten 2003 über 15 000 Gäste verbucht werden, doch bei anderen, ausgedehnteren Bedingungen. Denn damals waren die Öffnungszeiten außerhalb der Schulferien jeweils von 14 bis 20 Uhr, samstags, sonntags an Feiertagen sowie in den Schulferien täglich von 10 bis 20 Uhr.

Die diesjährigen Zahlen sprechen also für sich. Lufttemperatur morgens um acht Uhr, elf Grad, das Wasser kuschelige 25, das können bestimmt nicht so viele Freibäder bieten. Dies lockte dann auch über 900 Frühschwimmer an. Dies ist natürlich nur möglich, dank der unentgeltlichen Fernwärme der Firma Zwick.

Das Freibad im größten Donaueschinger Stadtteil ist nicht nur zum Schwimmen da. Yoga mit Angie Ruf hat guten Zulauf. | Bild: Anita Reichart

Wasser-Gymnastik und Yoga

Als weitere Höhepunkte darf man auch das Angebot von Aqua-Gymnastik mit der neuen Ortschaftsrätin Christina Suppanz und das Freiluft-Yoga unter der Regie von Angie Ruf erwähnen. Ebenfalls verlegte die heimische Grundschule ihren Sportunterricht vier Mal ins Freibad.

Nach der Saison ist vor der Saison. Die Chemie unter den Verantwortlichen stimmt und so soll 2020 der aktuelle Besucherrekord wieder gebrochen werden.