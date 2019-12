von Anita Reichart

Dank eines alten Brauchs wurde der nun bald 1250 Jahre alte Ort Wolterdingen schon vor zwei Jahrzehnten überregional bekannt. Aktuell läuft die 20. Auflage der Aktion Adventsfenster. Natürlich gab es im Laufe der Zeit verschiedene Aktivitäten, die ausprobiert wurden. Doch der Grundrahmen blieb bis heute. Andrea Demond hat die Adventsfenster bei einem Besuch bei ihrer Freundin in Kiechlinsbergen gesehen, wo dies eine alte Tradition ist. Und da sie ihr so gefallen habe, hat sie versucht, in ihrem Heimatort ebenfalls die Fenster zum Leuchten zu bringen. Seit vier Jahren ist Ramona Vogelbacher die Organisatorin. Sie verbindet diese Aktion noch mit zwei Sternstunden.

Bei Hedwig Buchholz, die bald 85 Jahre alt wird, trifft man sich,vor dem Haus, um ihr mit einigen Liedern Freude zu bringen.

Am 1. Advent im Jahre 1999 war es erstmals soweit: 22 Familien beteiligten sich an der Premiere der Adventsfenster. Das erste Fenster wurde beim Familiengottesdienst geöffnet. Weiter ging es dann unter der Woche jeden Tag bei einer Familie, sonntags in der Kirche. Das erste Familienfenster, mit Glühwein und Lebkuchen, öffnete sich bei Manuela Schönfelder. Und dies war etwas ganz Besonderes: Durch die Medien wurde das Radio aufmerksam und sendete eine kleine Reportage. „Ich schob Panik“, erzählt Andrea Demond, die sich noch genau an den Abend erinnern kann. Und noch heute findet man, etwa bei Eva Günther, in der Kassetten-Sammlung die damalige Aufzeichnung des Beitrages.

Dann kam Advent in der Scheune

Nach zwei Jahren stellte sich eine gewisse Müdigkeit ein, sodass – kreativ wie Andrea Demond ist – „Advent in der Scheune“ entstand. 2001 gab es dann also drei Scheunen. Hier wurde etwa das Krippenspiel aufgeführt, wo Ulrika Murr, Anne-Rosel Schwarz und Sonja Mößner, begleitet von einigen jungen Musikern, zweistimmig die „Herbergsuche“ sangen. So fand dann jedes Jahr ein Wechsel statt. Demonds Beweggründe für ihr Wirken waren, außerhalb der Kirche die Botschaft des Lichtes weiter zu tragen und eine Aktion anzubieten, bei der die Konfession keine Rolle spielt.

Freude für 85-Jährige

Seit 2015 hat Ramona Vogelbacher die Fäden der Aktion nun in der Hand. So viele Mitstreiter wie damals finden sich nicht mehr. Aber weniger kann auch mehr sein, betont sie. Ihr sei es wichtig, in dieser Zeit, wo es draußen länger dunkel als hell sei, an alle Menschen zu denken. Eben auch an die, die nicht mehr so rüstig und so viel Freunde und Familie um sich hätten, älter seien und diese Zeit oft als sehr einsam und bedrückend erleben. So wurde aktuell bei der fast 85-jährigen Hedwig Buchholz ein Licht erleuchtet und einige Lieder gesungen, was diese natürlich sehr freute.

Premiere für Grundschule

Erstmals beteiligte sich auch die Grundschule an der Adventsaktion, denn Schulleiterin Regine Kanstinger ist davon angetan. Die Schüler erzählten auf dem Schulhof „Das Wunder der vier Kerzen“, was von über 70 Gästen verfolgt wurde.