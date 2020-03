In einer Wohnung an der Hagelrainstraße wurde am Freitag gegen 10.30 Uhr eine Person in medizinischer Notlage vermutet. Die Feuerwehr Abteilung Stadt rückte mit vier Fahrzeugen an. Nachdem keine Reaktion durch Klingel und Klopfzeichen erkennbar war, konnte mit dem Generalschlüssel der Hausverwaltung, in Anwesenheit der Polizei, die Wohnungstüre gewaltfrei geöffnet werden. Die betroffene Person war laut Internetseite der Feuerwehr Donaueschingen wohlauf. Sie wurde schlafend angetroffen.