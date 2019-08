In und um Neudingen war es etliche Monate nicht wirklich ruhig. Rollten die Bagger eines Bauprojektes weg, kamen bereits die nächsten, um an einer anderen Baustelle weiterzumachen. Das führt natürlich zu Belastungen für die Bewohner des Ortsteiles, auch wenn es um wichtige infrastrukturelle Dinge geht: Wasserleitung, Straßenbau, Internet.

Ärger gab es von den Bürgern lediglich, als der Rollsplitt auf der Kreisstraße den Autos an den Lack sprang. Jetzt ist das alles vorbei und hoffentlich auch vergessen. Zumindest klang das bei der offiziellen Eröffnung von Kreisstraße, Brücke, Ortsdurchfahrt, Wasserleitung und Breitband – was für eine Einweihung – danach.

Besonders schön klang dabei die Aussage des ersten Landesbeamten Joachim Gwinner, die Projekte haben insgesamt rund 800 000 Euro gekostet, geplant habe man allerdings mit einer ganzen Million. Daraus zu folgern: Hier liegt Geld, das noch nicht konkret verplant ist. Das könnte es aber sehr schnell. Ideen gibt es dafür bereits in Neudingen.

„Wer viele Brücken im Stadtgebiet hat, der weiß auch, was das verschlingt. Wir sind in der Stadt mit vielen Brücken gesegnet“, sagte Oberbürgermeister Erik Pauly. Er ergänzte: „Wenn das Landratsamt also so viel Geld übrig hat: Wir haben genügend Ideen, wo man es einsetzen könnte.“

Eine Idee hatte auch Neudingens Ortsvorsteher Klaus Münzer. Wie könnte das Geld denn besser eingesetzt werden, als für sein ursprüngliches Planungsvorhaben? Die Kreisstraße nach Pfohren ist in der mittelfristigen Finanzplanung für einen ordentlichen Ausbau in den kommenden Jahren vorgesehen, warum also aus den übrigen rund 200 000 Euro nicht eine Rücklage dafür bilden?

Eine entsprechende Antwort von Joachim Gwinner auf die Donaueschinger Ideen war leider nicht mehr zu vernehmen.