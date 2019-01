von SK

Der Termin hat Tradition, doch das Umfeld von Händlern, Kunden und Ware unterliegt einem Wandel. Deshalb präsentiert sich der Großtauschtag der Münzen- und Briefmarkenfreunde Donaueschingen, seit 1961 fester Programmpunkt am ersten Sonntag nach Dreikönig, am 13. Dezember als Ort des vertrauensvollen Austauschs und der sicheren Taxierung. Denn die 35 Händler, die an hundert Tischen im Bartók-Saal der Donauhallen ihre Schätze aus den Bereichen Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten feilbieten, sind dem Organisator Jens Buckenberger allesamt bekannt. Das gilt auch für die kleinen privaten Anbieter, die neben 16 größeren Händlern präsent sind. Ihre positive Referenzen gleichen den Umstand aus, dass bei Geschäften mit privaten Anbietern grundsätzlich kein Umtauschrecht gilt. "Und das kann anfallen, ohne dass es beide Seiten merken", warnt der 55 Jahre alte Donaueschinger, der, selbst Händler, den Vereins seit fünf Jahren führt. Denn Manipulationen sind schwer zu erkennen: Wenn etwa eine Originalgummierung an Block oder Marke entfernt wurde oder ein Stempel im Nachhinein gesetzt wurde.

Ein gestempeltes Prachtstück: Dieser Block erinnert an die Einweihung der Beethovenhalle in Bonn 1959. | Bild: Wursthorn, Jens

Briefmarkensammler seien jünger, als es die Altersstruktur in seinem etwa 60 Mitglieder starken Verein vermuten lässt, widerlegt Buckenberger kraft seiner Erfahrung ein gängiges Vorurteil. Er weiß um ein jüngeres Publikum im wachsenden Internethandel. Auch die gut gefüllten Auktionshäuser verweisen auf ein keineswegs aussterbendes Hobby. Allerdings seien Sammler eher stille Genießer, die nicht gerne im öffentlichen Fokus stehen.

Der Gang zum Großtauschtag, wo am Vormittag am meisten los sein wird, lohnt sich auch für Menschen, die, etwa durch eine Erbschaft, ganz unverhofft zu einer Sammlung gekommen sind und diese nicht einschätzen können. Zwei Experten des Briefmarkensammler-Landesverbands bewerten in einem mobilen Service Sammlungen kostenlos. "Das gilt für alles, was man tragen kann", sagt der Organisator. Bei großen Sammlungen möge man ihn vorher anrufen.

Aber auch Leute, die sich ein altes Stück Heimat erwerben wollen, dürfen sich angesprochen fühlen. "Wir haben ein Fülle von alten Ansichtskarten aus Donaueschingen und Umgebung", wirbt Buckenberger. Ein schönes Extra ist beim Erwerb dabei: Die Bildrechte, etwas für eine Internetveröffentlichung, seien über den Kauf eingeschlossen.

Bei den Briefmarken geht es hauptsächlich um Marken der Themenbereiche Bundesrepublik, Berlin und DDR. Auch Postwertzeichen aus den Nachbarländern liegen auf dem Tisch. Wer sich ratlos fühlt angesichts des riesigen Angebots, kann sich schon im Eingangsbereich an einen Infostand wenden. Auch Buckenberger steht mit Rat zur Verfügung.

Sorgsam eingelegt: Briefmarken der Bundesrepublik Deutschland, die zwischen 1950 und 1959 ausgegeben wurden. | Bild: Wursthorn, Jens

Beim Münzangebot, meist von größeren Händlern dargeboten, ist eine Falle ausgeschlossen, in die unbedarfe Neulinge gerne tappen. Es werden Münzen und Münzsets angeboten, aber kaum Gedenkmedaillen. Diese sehen hübsch aus und wirken als Besonderheit. Doch geht es ums "Versilbern", ist die Enttäuschung groß. Gezahlt wird nämlich der schlichte Materialpreis. Und weil im Ankaufspreis der Prägeaufwand eingerechnet ist, dürfte der private Verkäufer ein Verlustgeschäft machen.

Münzsets werden am 13 Dezember in den Donauhallen angeboten. Das Bild zeigt ein Euro-Münzset der Beneluxstaaten, das 2015 aufgelegt wurde. | Bild: Wursthorn, Jens

Der Großtauschtag findet von 9 bis 15 Uhr in den Donauhallen statt. Infos bei Jens Buckenberger unter 07 71/1 38 50.