Geht bei öffentlichen Veranstaltungen die Diskussion in Richtung Eliten, schlägt im Regelfall ein Bumerang zurück: Stattdessen solle man die Schwachen fördern und alle auf dasselbe Niveau bringen. Diese Gleichmacherei mit einem mittelmäßigen Ergebnis schreibt sich die Bürgerstiftung nicht auf die Fahnen. Bei der Verleihung des Elisabeth-Stierle-Preises schafft sie es, junge Leistungsträger in den Mittelpunkt zu stellen, ohne damit einem Dünkel gesellschaftlicher Abgehobenheit Vorschub zu leisten. Das gelingt auf höchst sympatische Weise, indem Leistung neu definert wird. Talente, die sich im Vorlesen, Sport und Malen hervorgetan haben, stehen gleichrangig neben Mathe- und Musikbegabungen.

Wer die bescheiden-glücklichen Jugendlichen bei der Preisübergabe sah, konnte überdies beobachten, wie sehr dieser Preis auch der Integration von Migranten den Weg ebnet. Unwidersprochen wurden an diesem Abend Begabungsfelder verschiedener Art hervorgehoben. Was die Preisträger aber verbindet, ist das einmalige Erlebnis, für die eigene Anstrengung, Entbehrung und Übungsfleiß in aller Öffentlichkeit eine Auszeichnung bekommen zu haben. Leistung lohnt sich. Im Rahmen dieser Veranstaltung steht sie sogar völlig zu Recht im Mittelpunkt.

