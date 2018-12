von Lutz Rademacher

Ganz entspannt sitzt Ferdinand Häuslein am Tisch und baut Kartenhäusle aus Bierdeckel. Doch dann schlägt sein Sohn Manfred mit der Faust auf den Tisch und zerstört sein ganzes Werk, worauf dieser den ganzen Zorn des Hausherren zu spüren bekommt. Mit dieser Szene startete die Premiere des Lustspiels Junggesellenabschied von Regina Rösch im ausverkauften Adlersaal in Hubertshofen am Weihnachtsabend und strapazierte die Lachmuskeln der Anwesenden aufs Äußerste.

Geheimtipp zieht auch Auswärtige nach Hubersthofen

Nach dem Studium von vierzig bis fünfzig Theaterstücken sei man einmal mehr bei Andrea Rösch gelandet. "Diese Stücke sind einfach herrlich", schwärmt Regisseur Andreas Willmann. Seit nunmehr genau 50 Jahren gibt es das Weihnachtstheater des Kirchenchors Hubertshofen/Mistelbrunn.

Auch in diesem Jahr waren die auf 480 Stück limitierten Karten für die vier Vorstellungen bereits nahezu verkauft, bevor überhaupt das Programm veröffentlicht wurde. Dieser Geheimtipp zieht es auch jedes Jahr Auswärtige wie beispielsweise den ehemaligen Landtagsabgeordneten Franz Schumacher oder den ehemaligen Wolterdinger Pfarrer Werner Arnold nach Hubertshofen.

Einmal mehr spielte Günther Preis die Hauptrolle: den Hausherren Ferdinand Häuslein, von dem seine Frau Paula einmal ein anderes Geburtstagsgeschenk als einen Kochtopf oder eine Bratpfanne erwartet. Weitere sehnlichste Wünsche sind eine vermögende Schwiegertochter oder dass sie spätestens am 60. Geburtstag Oma werden möchte. Damit nervt sie Sohn Manfred schon seit fünf Jahren.

Aber auch Ferdinand und sein Freund Manfred hoffen auf eine baldige Hochzeit, möchten sie doch die Tradition von Vater und Großvater aufrecht erhalten. Ein Junggesellenabend, das sei "das Wichtigste an der Heiraterei". Außerdem möchten sie endlich wieder einmal ein Fest machen, gegen das die Frauen nichts einzuwenden haben.

Als Ferdinand Häuslein schließlich seinem Sohn anbietet, ihn fürs Aufreißen von Frauen zu coachen und ihm beizubringen, wie man einen BH im Dunkeln aufmacht, präsentiert dieser dann überraschenderweise doch eine Braut – und dazu noch mit reichen Eltern. So kann man zusammen Geburtstag feiern und auch der Junggesellenabend liegt zum Greifen nahe. An dieser Stelle sei nicht zuviel verraten. Denn der Weg zum überraschenden Finale verläuft zum Vergnügen der Zuschauer alles andere als reibungslos.

Einmal mehr glänzt Günther Preis mit seinem trockenen Baaremer Dialekt, während Ulrike Schorpp in der Rolle der Paula Häuslein ein ganzes Spektrum von Stimmungen durchmacht. Mal droht sie, mal hofft sie, ein anderes Mal ist sie nah am Wasser gebaut, ganz zur Freude des begeisterten Publikums in der besonderen Atmosphäre des Adlersaals, das mit begeistertem Szenenapplaus nicht spart. Auch Regisseur Andreas Willmann war voll des Lobes. "Wenn Sie so eine Truppe zusammen haben, brauchen Sie fast nichts mehr machen".