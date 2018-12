Stimmt aber nicht. Zumindest nicht bei der Polizei. Polizeidirektor Ralf Thimm bemühte dieser Tage den Begriff, um eine besondere Personalsituation im RevierDonaueschingen zu beschreiben. Und das mit durchaus schmeichelhaftem Unterton.

RevierleiterThomas Knörr hatte zuvor in einer Diskussionsrunde über die mannigfachen Belastungen der Beamten eben auch den erhöhten Altersschnitt seiner Polizisten aufgeführt. Wurde früher jemand mit 55 aus dem Schicht- in den Tagesdienst genommen, so gingen heute 60-jährige Polizeibeamte noch Streife.

Das habe sich enorm verändert, konstatiert Thimm. Man müsse mehr "Refrehment" reinbekommen in den Personalstand, sagte der Leiter der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Tuttlingen. Und meinte wohl eine Verjüngung. Diese sei aber in Donaueschingen schwieriger zu bewerkstelligen als in anderen Revieren. Und jetzt kommt die Endverwendungsdienststelle ins Spiel.

Denn in fortgeschrittenden Dienstjahren lege ein Polizeibeamter gemeinhin Wert auf einen Lebensmittelpunkt, an dem er sich dauerhaft wohlfühlt. Was erklärt, dass es in Donaueschingen recht wenig Wechsel oder neumodisch eben "Refreshment" gibt. "Hier stimmt's", lobte Thimm und sah keine Veranlassung etwas zu ändern. Wichtig sei der Wissenstransfer zwischen jüngeren und älteren Kollegen. Auch der sei gesichert. Ganz ohne Aktenkeller im Flackerlicht.