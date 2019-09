Bei der Musiknacht am Samstag, 14. September, ist in diesem Jahr eine Donaueschinger Kneipe erstmals mit dabei. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass es sie schlicht noch gar nicht so lange gibt. Im Kulturbahnhof (Kuba), direkt beim Bahnhof, gibt es eine musikalisch härtere Gangart zu erleben. Hier spielt die Band Turbomongo aus Bayern. Mit Zylinder, Schminke, Schweiß.

Angelehnt an Turbonegro

Der Name mag dem ein- oder anderen bekannt vorkommen. Er ist angelehnt an die bekannte norwegische Band Turbonegro. Sie pflegt einen Musikstil, der eine Mischung aus Heavy Metal, Rock und Punk ist. Auch als Punk‘n‘Roll bezeichnet, benutzt Turbonegro dafür allerdings die eigene Bezeichnung „Death Punk“.

Turbomongo haben nun ihrerseits etliche Lieder ihre Namensverwandten mit im Gepäck. Der Sänger Holger van Helvete hat mit Hank von Helvete nicht nur namentlich eine Ähnlichkeit: Sie sehen ähnlich aus – und klingen ähnlich. Und auch die energiegeladene Show der Bayern kommt dem norwegischen Original sehr nahe. Laut Pressetext dürfe mit „einem wilden Konzert gerechnet werden.“

Damit fügt sich das Konzert wunderbar in den abwechslungsreichen Reigen der Donaueschinger Musiknacht. Von Lokal zu Lokal gibt es unterschiedliche Klänge zu hören. Eben noch mit einem gediegenen Jazz gegroovt wird danach im Kuba heftig mit dem Kopf gewackelt.

Den Auftakt zur Donaueschinger Musiknacht macht von 18 bis etwa 20 Uhr die Abba-Coverband „Abba World Revival“ aus Prag. Das Konzert findet unter freiem Himmel statt und kostet keinen Eintritt. Danach starten etwa um 20.30 Uhr die anderen Bands in den Lokalen der Stadt.

Hier gibt es Tickets

Der Kartenvorverkauf für die Musiknacht findet bei der Tourist Information Donaueschingen in der Karlstraße 58 statt. Tickets an der Abendkasse gibt es außerdem ab 18 Uhr beim Eröffnungskonzert auf dem Alten Festhallenplatz und ab 19.30 Uhr in allen Lokalen. Außerdem im Vorverkauf auch bei http://www.reservix.de