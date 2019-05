von Ferdinand Harich

Die Auftritte in der Bar an der Josefstraße beginnen um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einlass ist bereits eine Stunde vor den Rockkonzerten.

Die Bands „Diamond Seagulls„, „die Leute“, „Dr. Baer“, „Lola funkt“ und „Seven Purple Tigers“ rocken am Samstag im Twist um den Einzug ins große Finale. Die Endrunde findet auf der Bühne beim Zelt-Musik-Festival am Samstag, 20. Juli, in Freiburg statt.

Die Bands müssen die Jury und das Publikum musikalisch überzeugen. Nur wer beide für sich einnimmt, darf zum Finale nach Freiburg. Die drei Sieger aus den Halbfinals am 11. Mai in Meßkirch, am 18. Mai in Konstanz und aus dem anstehenden Wettbewerb in Donaueschingen sowie der beste Zweitplatzierte im Publikumswettbewerb treten in Freiburg gegeneinander an.

Das Lokalderby findet bereits zum vierten Mal statt. Ziel der teilnehmenden Bands war es, eine von drei „Wild-Cards“ für ein Halbfinale zu ergattern. Diese wurden per Online-Voting vergeben. Mit diesen Jokern qualifizierten sich die Bands „Diamond Seagulls„, „Lynxz“ und „die Leute“ für die Abende in Meßkirch, Konstanz und Donaueschingen. Zwölf weitere Bands wurden von einer Fach-Jury nominiert.

Die Jury und das Publikum in Meßkirch und in Konstanz haben bereits zwei der vier Finalisten auserkoren. Die beiden Bands „Cult“ und „The Oriental Voodo Conference“ stehen im Finale. Dort warten Preise in Höhe von 6000 Euro und ein Bier-Jahresabo des Veranstalters auf die Gewinner.