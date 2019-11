Im Frühjahr steht der Raps überall in Blüte und sorgt für bunte Farbtupfer in der Landschaft. Aber was wird aus Raps eigentlich gemacht? Ein Beispiel findet sich in Donaueschingen. Dort stellt die Baargold GmbH des Maschinenrings Schwarzwald-Baar kaltgepresstes Rapsöl her.

Mit goldener Farbe fließt das Rapsöl an der Abfüllmaschine in die Flasche. Der Apparat wird mit Fußschaltern von Mitarbeiterin Karola Laabs bedient.| Bild: Simon, Guy