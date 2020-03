Für Karin Haas aus Aasen begann der vergangene Sonntag nicht gut. Ihr Kater Moritz war in der Nacht nicht nach Hause gekommen. Das noch kein Jahr alte Tier, das mit Begeisterung mit den Nachbarkindern im Garten spielt, gegenüber Fremden noch völlig zutraulich ist und nach seinen Ausflügen jeden Tag zum Mittagessen und auf die Nacht wieder am Haus am Oberscheibenrain auftaucht, war einfach weg. Natürlich suchte die Besitzerin voller Sorgen selbst nach ihrem Katerchen, doch ohne Erfolg.

Schließlich schilderte sie ihren Kummer ihrer Nachbarin Tanja Sieger und die kümmerte sich: auch ohne offiziellen Suchauftrag. „Ich befürchtete das Schlimmste und war schon dabei, eine Vermisstenanzeige zu gestalten, als es klingelte und Tanja mit dem Kater im Arm vor der Tür stand“, schrieb Karin Haas am Mittwoch der Redaktion. „Unsere Freude und Erleichterung war riesengroß“, drückte sie ihre Dankbarkeit für die spontane und unerwartete Hilfsbereitschaft der Nachbarin aus.

Die nämlich hatte in zwei Straßen sämtliche Garagen abgeklappert und davor den Namen des Katers gerufen. Plötzlich hörte sie ihn schreien. Sie läutete bei den Hausbesitzern und befreite Moritz aus seiner misslichen Lage. Vermutlich, so Karin Haas, sei er bei seiner Entdeckungstour in einer fremden Garage vom Besitzer unabsichtlich eingeschlossen worden. Ob der junge Rotschopf aus dem Erlebnis lernt? „Schauen wir mal“, sagt seine überglückliche Besitzerin.