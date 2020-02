Laut Oberbürgermeister Erik Pauly greift die vierstufige Anleitung auf eine Mitteilung des Kultusministeriums Baden-Württemberg zurück. Sie gilt, so Pauly, auch für Kindergartenkinder, Schüler und Eltern, die ihre Kinder bringen. Lehrer sind beim Land angestellt. Für sie gilt der Hinweis des Kultusministerium.

Donaueschingen Vorbereitet auf das Coronavirus: Stadt verfolgt Thema aufmerksam, aber unaufgeregt Das könnte Sie auch interessieren

Folgende Abstufungen greifen in Donaueschingen:

- Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem am neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen nötig. Diese Personen können daher uneingeschränkt am Schul- beziehungsweise Kita-Betrieb teilnehmen.

- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, vermeiden, unabhängig von Symptomen, unnötige Kontakte und bleiben vorläufig zu Hause.

Meinung Coronavirus sorgt für den Ausverkauf: Mundschutz ist in Donaueschingen ein begehrtes Teil von Guy Simon Das könnte Sie auch interessieren

- Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, und anderes bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte und bleiben zu Hause. Diese Personen setzen sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 auf.

- Personen, die während ihres Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, kontaktieren umgehend das örtlich zuständige Gesundheitsamt. Dies muss in jedem Fall erfolgen, unabhängig vom Auftreten von Symptomen.