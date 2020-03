Welches Kind kennt noch dieses wohlige Gefühl? Mutter oder Vater nimmt es sich auf den Schoß, greift sich ein Bilderbuch, schlägt es auf und beginnt vorzulesen. Im Kopf entstehen Bilder, das gerade in festen Sätzen Erzählte wird zur Handlung, die in der Fantasie ein Eigenleben entwickelt. Und Gesprächsbedarf. Kinder lernen beim Vorlesen, wie man auch über die Inhalte spricht. Sie stellen Fragen und entwickeln so ihr ganz eigenes Tempo des Verstehens.

Aber wie ist es gerade bestellt mit der Kultur des Vorlesens? Gar nicht gut, sagen Bibliotheksleiterin Christiane Lange und die Bürgerstiftungsvorstände Bernhard Kaiser und Ernst Zimmermann unisono. „Es wird in den Familien zu wenig gelesen“, konstatiert Bernhard Kaiser aus dem Vorstand der Bürgerstiftung. Und das gelte für Familien mit oder ohne Migrationshintergrund.

Wo aber nicht gelesen wird, kommt die Sprachlosigkeit auf dem Fuß daher. „Es hapert auch bei der Kommunikation“, fügt Ernst Zimmermann an. Was Beobachtungen und Erfahrungen im Freundeskreis offen legen, bringt Christiane Lange statistisch fundiert an. So wird laut Vorlesestudie 2019 rund einem Drittel der Zwei- bis Achtjährigen nur einmal pro Woche, noch seltener oder gar nicht vorgelesen. Ob es nun die berufstätigen Eltern sind, die keine Zeit haben oder die verführerische Technik, bei der Smartphone oder Tablet, einmal eingestellt, die Erzählarbeit übernehmen, sei dahingestellt.

Wo aber elemenentare Fähigkeiten wie Konzentration, Inhalte begreifen und Sprechen nicht geübt werden, entsteht ein Defizit, das sich unter Umständen über Schule und Beruf fortsetzt. Lesen ist nicht nur eine Nebensache, so ist sich das Trio einig. Es hat einen wichtigen Platz im Leben.